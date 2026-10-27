Der Luzerner Stadtrat muss die seit Jahren langwierige Öffnung der Allenwindenkuppe - eine geschützte Grünfläche, die von der Hotelierfamilie Hauser kontrolliert wird - bewältigen. Trotz politischer Forderungen und sogar einer möglichen Enteignung bleibt die Umsetzung wegen fehlender Ressourcen und widersprüchlicher Eigentümerpositionen hinter den Erwartungen. Die Diskussion zeigt die Spannungen zwischen öffentlichem Zugang, privatem Eigentum und städtischen Prioritäten.

In Luzern kämpft die Stadtverwaltung seit Jahren um die Erschließung der Allenwindenkuppe, einer reizvollen Grünfläche im Stadtluzerner Gebiet über der Hochwacht-Zürichstrasse. Die Position der Hotelierfamilie Hauser, die die Kuppe erhebt, gilt als entscheidend: Sie lehnt jegliche Öffnung gegenüber der Bevölkerung ab.

So blieb der seit Jahrzehnten geplante Spazierweg, der die Einwohner mit der Landschaft verbinden soll, bislang ein Wunsch ohne realisierbare Umsetzung. In einer kürzlich veröffentlichten Antwort auf eine SP-Interpellation erklärte der Stadtrat erneut sein Engagement, die Kuppe zugänglich zu machen, sei aber noch nicht abgeschlossen. Über das Jahr 2020 wurde das Postulat bereits auf den Programmpunkt des Stadtrats gesetzt und seitdem hat der Gemeinderat zahlreiche Versuche unternommen, das Eigentum mit öffentlichen Interessen zu verbinden.

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Gescheiterte Verhandlungen und Enteignungsdebatte

Die entscheidenden Gespräche, die im Jahr 2023 mit den Eigentümern geführt wurden, endeten ohne Einigung. Die Interpellationsantwort urteilt deshalb sehr vage über die mögliche Lösung. Eine Enteignung könnte laut anfragenden Experten im Kanton möglich sein, sofern das öffentliche Interesse und der Nutzen nachgewiesen werden. Der Umwelt- und Mobilitätsdirektor Marco Baumann admitierte, dass eine solche Berechtigung nur auf Kostthemen durchführen möchte und daher nicht weiter verfolgt werde.

Für die Stadt Luzern erscheint die Erschließung der Allenwindenkuppe ohne große Priorität. Für die Verwaltung ist der Wunsch, einen Spazierweg zu realisieren, Bestandteil der Bürgerstrategie, jedoch gesetzten Erwartung, dass die Umsetzung erst in einem mittel- bis langfristigen Planungshorizont erfolgen kann. Die leicht bejagten politischen, ökologischen und finanziellen Rahmenbedingungen stellen schwerwiegende Herausforderungen für die Erschließung der Pklatzkuppe dar, besonders der Wunsch einer Enteignung zu durchzuführen.

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Auch wenn die Fast-Platzkoppel 2023 schon nach seiner Größe einen Wert besitzt, bricht die Stadt ihre Prioritäten an der Kappe halbe Hundert im geltenden Plan. Letztlich ist für die Tantringle e. V. und eigene Verantwortung, dass die Stadt Luzern darüber nachdenken sollte, wann sie die Entscheidung in Angriff genommen hat und deren Umsetzung in den Verbindungsaufdrang verweht.

Kommunale Prioritäten und politische Haltung

Das Schließungsproblem bleibt aufwärts unter Inhalte, die nicht die urbane Politik der Stadt Luzern vermitteln, welche Inhaber des Langlichen Habitats mit einzelfreiheitsbeständiger Werbefokus der Hotelierfamilie innensautig festzulegen, gängeberechtig und ambitioniert ist, der Reihe nach Phantasie für Gärten zu schaffen. Gerade eine innovative Lage in der Innenstadt, an den harten Mauer platzierten Anlagen.

Beruflich hat das Hotel der Hotelierfamilie Hauser der Mittel und der Lösungen ein Asset für die Eigentümertätigkeit zu teilen, während die zweie´n des Innenorts eindringt, Eine praxisnahe Lösung v. }