Luzern: 296 Millionen Franken für Prämienverbilligung 2027 bereitgestellt

Der Kanton Luzern stellt 296 Millionen Franken bereit, um 2027 rund 130'900 Menschen mit Prämienverbilligung zu entlasten. Details zu Richtprämien und Einkommensgrenzen.

Der Luzerner Regierungsrat hat die finanziellen Rahmenbedingungen für die Prämienverbilligung im Jahr 2027 offiziell festgelegt. Für diesen Zweck stehen dem Kanton insgesamt 296 Millionen Franken aus dem Budget zur Verfügung. Diese Massnahme soll als zentrales Instrument der Gesundheitspolitik wirken, um Haushalte mit bescheidenen finanziellen Verhältnissen von der Last steigender Krankenversicherung sprämien zu entlasten.

Zielgruppe und Umfang der Entlastung

Die Schätzung des Kantons Luzern geht davon aus, dass im kommenden Jahr 2027 schätzungsweise 130'900 Personen von dieser Prämienverbilligung profitieren werden. Dies entspricht einem Anteil von 29 Prozent der gesamten kantonalen Bevölkerung. Im Vorjahr lag dieser Anteil noch bei 28 Prozent, was zeigt, dass sich der Kreis der Begünstigten leicht erweitert hat. Die Mittel dienen dazu, die finanzielle Belastung der Luzerner Bevölkerung durch den erneut überdurchschnittlichen Anstieg der Prämien zu mildern.

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Bei den entlasteten Familien werden die Prämien für Kinder zu 80 Prozent übernommen. Für Jugendliche wird die Übernahmequote bei 50 Prozent der Kosten liegen. Diese gestaffelte Unterstützung soll besonders junge Menschen und deren Familien im Ausbildungsprozess unterstützen. Der Fokus liegt darauf, Menschen mit mittleren und unteren Einkommen gezielt zu helfen, die Gesundheitsversorgungskosten aufbringen zu können.

Anspruchsvoraussetzungen und Einkommensgrenzen

Wer einen Anspruch auf Prämienverbilligung hat, hängt von mehreren Faktoren ab. Bezügerinnen und Bezüger von Sozialhilfe sind automatisch berechtigt. Ebenso gelten Haushalte als anspruchsberechtigt, deren Ausgaben für die Krankenversicherungsprämien mindestens zehn Prozent des massgeblichen Einkommens übersteigen. Diese Regelung stellt sicher, dass die Hilfe dort ankommt, wo die Belastung im Verhältnis zum Einkommen am grössten ist.

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Für Kinder und junge Erwachsene in Ausbildung wurden die Einkommensgrenzen neu angepasst. Dies geschieht vor dem Hintergrund der veränderten finanziellen Situation von Familien mit mittleren Einkommen. Die neue Obergrenze beträgt 98'867 Franken für Paare und 79'093 Franken für Alleinerziehende. Zum Vergleich: Im Jahr 2026 lagen diese Grenzen bei 96'392 Franken respektive 77'114 Franken. Die Anhebung spiegelt die steigenden Lebenshaltungskosten wider.

Die Berechnung des individuellen Anspruchs erfolgt unter Berücksichtigung der Prämienentwicklung und der jeweiligen zur Verfügung stehenden Mittel. Der Regierungsrat legt diese Rahmenbedingungen in einer entsprechenden Verordnung jährlich fest. Dadurch kann auf wirtschaftliche Veränderungen reagiert werden, ohne die gesetzlichen Grundlagen komplett zu überarbeiten. Die Transparenz dieser Berechnung ist essenziell für das Vertrauen der Bevölkerung in das System.

Prämienbelastung trotz Hilfsgelder steigt leicht

Trotz der massiven financialen Entlastungsmassnahmen bleibt die Situation für einkommensschwache Versicherten angespannt. Die durchschnittliche Prämienbelastung der 40 Prozent einkommensschwächsten Versicherten wird von 15,2 Prozent im Jahr 2026 auf 15,4 Prozent im Jahr 2027 ansteigen. Dies verdeutlicht, dass die Prämiensteigerungen die Hilfsgelder nicht vollständig kompensieren können.

Die Prämienverbilligung ist somit kein Ersatz für allgemein sinkende Prämien, sondern ein sozialpolitischer Puffer. Sie verhindert, dass Menschen aufgrund hoher Kosten auf notwendige Gesundheitsleistungen verzichten müssen. Für den Kanton Luzern ist dies ein wichtiges Zeichen, dass soziale Gerechtigkeit im Gesundheitswesen Priorität hat. Die Regierung bewertet diese Massnahme als notwendig, um die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu gewährleisten.

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Einteilung in Prämienregionen und Gemeinden

Zur Berechnung des Anspruchs auf Prämienverbilligung für das Jahr 2027 gelten in den einzelnen Prämienregionen spezifische Richtprämien. Die Luzerner Gemeinden sind dabei in drei Prämienregionen eingeteilt, die sich nach der Grösse und Struktur der Bevölkerung richten. Die genaue Zuordnung ist für die korrekte Berechnung der individuellen Prämienunterschiede entscheidend.

Zur Prämienregion 1 gehören die Städte Luzern, Emmen, Kriens, Horw und Ebikon. Hier gelten die höchsten Richtprämien aufgrund der urbane Struktur und der höheren Lebenshaltungskosten. Diese Region umfasst die zentrale Agglomeration des Kantons und zieht die meisten Anträge aus dem städtischen Raum an.

Die Prämienregion 2 umfasst eine grosse Anzahl von ländlichen und suburbanen Gemeinden. Zu dieser Region zählen Adligenswil, Buchrain, Dierikon, Eich, Malters, Meggen, Meierskappel, Neuenkirch, Nottwil, Oberkirch, Root, Rothenburg, Ruswil, Schenkon, Sempach, Sursee, Udligenswil, Werthenstein und Wolhusen. Die Vielfalt dieser Gemeinden erfordert eine differenzierte Betrachtung der lokalen Wirtschaftslage.

Die restlichen Gemeinden des Kantons Luzern bilden die Prämienregion 3. In dieser Region gelten die geringsten Richtprämien. Dies spiegelt die insgesamt niedrigeren Kosten im ländlichen Raum wider. Die klare Abgrenzung in diese drei Kategorien sorgt für eine faire Verteilung der Ressourcen innerhalb des Kantons. Alle genannten Zahlen und Grenzen gelten verbindlich für das Jahr 2027 und müssen bei der Antragstellung berücksichtigt werden.