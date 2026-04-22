Luxusurlaub in Österreich: Sarah Ferguson sorgt für Kritik

Sarah Ferguson verbringt einen luxuriösen Urlaub im österreichischen Mayrlife Medical Health Resort, was angesichts ihrer finanziellen Schwierigkeiten und ihrer Vergangenheit für Kritik sorgt. Royal-Experten werfen ihr vor, erneut auf Kosten anderer zu leben.

Sarah Ferguson , die ehemalige Herzogin von York, sorgt derzeit für Aufsehen mit einem luxuriösen Aufenthalt im österreich ischen Mayrlife Medical Health Resort in Altaussee. Berichten zufolge kostet eine Nacht in dem exklusiven Resort rund 2300 Euro, was insgesamt über 2100 Schweizer Franken entspricht.

Dieser Rückzug in die österreichischen Alpen, fernab der Öffentlichkeit, wirft angesichts der bekannten finanziellen Schwierigkeiten der Herzogin Fragen nach der Finanzierung auf. Das Resort, direkt am See gelegen und von einer beeindruckenden Alpenkulisse umgeben, bietet Komfort, Seeblick und Privatsphäre für zahlungskräftige Gäste. Es verfügt über einen Pool, Ruhezonen und exklusive Zimmer, die auf höchsten Komfort ausgelegt sind. Royal-Experten äußern sich kritisch zu Fergusons Lebensstil und werfen ihr vor, erneut auf Kosten anderer zu leben.

Duncan Larcombe, ein britischer Autor und Royal-Experte, bezeichnet Ferguson gegenüber dem Mirror als eine „Schmarotzerin“, die einen Großteil ihres Erwachsenenlebens von wohlhabenden Freunden und Spendern abhängig gewesen sei. Er erinnert an ihre Verbindung zu Jeffrey Epstein, dem verurteilten Sexualstraftäter, und äußert nicht seine Überraschung darüber, dass sie in einem Chalet dieser Preisklasse gesehen wurde. Larcombe vermutet, dass Ferguson ein weitreichendes Netzwerk an wohlhabenden Kontakten pflegt, die ihr möglicherweise bei der Finanzierung ihres luxuriösen Lebensstils helfen.

Auch Royal-Autor Andrew Lownie beschreibt in seinen Schriften, dass Ferguson in der Vergangenheit wiederholt Luxusleistungen in Anspruch genommen haben soll, ohne dafür selbst zu bezahlen. Der Experte ist überzeugt, dass weitere Details zu ihren finanziellen Verhältnissen und Unterstützern ans Licht kommen werden. Es ist bemerkenswert, dass Ferguson sich sieben Monate lang aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, bevor sie nun wieder in Altaussee gesichtet wurde.

Dieser Rückzug begann im September 2025, nachdem sie gemeinsam mit ihrem Ex-Mann, Prinz Andrew, öffentlich in Erscheinung getreten war. Im Hintergrund stehen der anhaltende Skandal um Jeffrey Epstein und dessen Auswirkungen auf Ferguson und Andrew. Prinz Andrew, der aufgrund seiner Verbindungen zu Epstein in die Kritik geraten ist, wurde zusammen mit Ferguson aus der Royal Lodge entfernt und hat seine royalen Titel verloren. Dies bedeutete für Ferguson eine deutliche Reduktion ihrer öffentlichen Rolle und verschärfte ihre finanzielle Situation.

Sie war in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Schulden in den Schlagzeilen, was den aktuellen Aufenthalt in einem der teuersten Resorts Österreichs umso auffälliger macht. Medienberichten zufolge soll Ferguson in den vergangenen Monaten bereits mehrere luxuriöse Aufenthalte genossen haben, was die Frage nach der Herkunft der finanziellen Mittel weiter verstärkt. Die Situation wirft ein Schlaglicht auf den Lebensstil der ehemaligen Herzogin und die anhaltenden Kontroversen rund um ihre Vergangenheit und ihre Verbindungen zu umstrittenen Persönlichkeiten





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