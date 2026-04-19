Luxemburg plant massiven Flughafenausbau für steigende Passagierzahlen

Der Flughafen Luxemburg steht vor Kapazitätsengpässen und die Regierung hat einen langfristigen Ausbauplan vorgestellt, um die Infrastruktur an steigende Passagierzahlen anzupassen und die Wirtschaftlichkeit sowie Nachhaltigkeit zu verbessern.

Der Flughafen des Großherzogtums stößt bereits heute zu Spitzenzeiten an seine Grenzen. Mit einem langfristigen Ausbauplan will die Regierung die Kapazität deutlich erhöhen und den Flughafen Luxemburg auf stark steigende Passagierzahlen vorbereiten. Weniger als 700.000 Einwohner, aber ein Flughafen mit großer Bedeutung: In Luxemburg wächst der Luftverkehr schneller, als die Infrastruktur mithalten kann. Am Flughafen des Großherzogtums wird es vor allem zu Spitzenzeiten zunehmend eng.

Besonders bei Sicherheitskontrollen und an den Gates zeigen sich bereits heute Engpässe. Die Regierung reagiert nun mit einem umfassenden Ausbauplan. Verkehrsministerin Yuriko Backes stellte im Parlament diese Woche eine langfristige Strategie vor. Wir müssen die Entwicklung antizipieren und dürfen nicht nur reagieren, sagte sie. Ziel ist es, den Flughafen Luxemburg künftig vorausschauend zu planen, statt ihn nachträglich an steigende Nachfrage anzupassen. Die prognostizierten Passagierzahlen sind ambitioniert. Bis 2030 sollen jährlich rund 10,6 Millionen Reisende abgefertigt werden, eine Verdoppelung gegenüber heute. Schon in den kommenden zehn Jahren werden mehr als sieben Millionen Reisende erwartet. Zum Vergleich: In Frankfurt fertigte man 2025 etwas mehr als 63 Millionen Reisende ab. Im Zentrum des Ausbauprojekts steht das Terminal. Es soll schrittweise erweitert und gleichzeitig neu organisiert werden. Geplant sind zentralisierte Sicherheitskontrollen mit moderner CT-Technologie sowie effizientere Abläufe beim Check-in und bei der Gepäckabfertigung. Auch die Wegeführung im Flughafen soll verbessert werden, um Passagierströme gezielter zu lenken. Wir erreichen in einigen Bereichen zunehmend die Kapazitätsgrenzen, vor allem zu Spitzenzeiten, erklärte Flughafenchef Alexander Flassak laut dem Portal Paperjam. Der gesamte Betrieb bleibt während der Bauarbeiten in Betrieb, weshalb alle Maßnahmen in Etappen erfolgen müssen. Wir müssen uns weiterentwickeln und gleichzeitig den Betrieb aufrechterhalten, so Flassak. Die einzelnen Ausbauschritte werden daher an die tatsächliche Nachfrage angepasst. Das Thema Energie spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle. Neue Anlagen sollen effizienter arbeiten und weniger Emissionen verursachen. Damit wächst die Komplexität des Projekts zusätzlich, denn der Ausbau muss sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Anforderungen erfüllen. Für Luxemburg ist dieses Projekt mehr als ein reines Bauvorhaben. Der Flughafen trägt rund 13 Prozent zur Wirtschaftsleistung des Landes bei und gilt als wichtiger Standortfaktor. Entsprechend groß ist das politische Interesse an der zukunftsweisenden Entwicklung der Infrastruktur. Im Parlament wurde der Plan grundsätzlich positiv aufgenommen, was die breite Unterstützung für die Maßnahme unterstreicht. Die bevorstehenden Modernisierungen sind notwendig, um die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Luxemburg langfristig zu sichern und den wachsenden Anforderungen des internationalen Luftverkehrs gerecht zu werden





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