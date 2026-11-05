Lutfi Dalipi wechselt Nationalmannschaft: Schweiz verzichtet auf FC Vaduz-Talent

Lutfi Dalipi wird voraussichtlich für Albanien oder den Kosovo auflaufen. Nationaltrainer Murat Yakin begründet die Nichtberufung für die Nations League mit personellen Engpässen im Mittelfeld.

Der junge Schweizer Talentscout Lutfi Dalipi wird wahrscheinlich seine internationale Karriere in der Schweiz beenden. Der 20-Jährige, der aktuell für den FC Vaduz aufläuft, hat angekündigt, in Zukunft für Albanien oder den Kosovo zu spielen. Nationaltrainer Murat Yakin hat den Mittelfeldspieler bewusst nicht für die anstehenden Nations League -Spiele nominiert.

Leistungsstarke Statistik in der Super League

Lutfi Dalipi beeindruckt in dieser Saison mit einer herausragenden statistischen Performance für den Aufsteiger. Er hat in nur 12 Partien insgesamt 14 Torbeteiligungen verzeichnet. Besonders hervorzuheben ist seine Rolle als Spielmacher, da er neun Assists beigesteuert hat. Keine andere Spielerin oder kein anderer Spieler in der Schweizer Super League kann ihm in dieser Kategorie das Wasser reichen.

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Trotz dieser offensiven Dominanz bleibt Dalipi den Nationalteams der Schweiz fern. Murat Yakin erklärt, dass die Konkurrenzsituation im zentralen Mittelfeld derzeit extrem dicht sei. Solange dem Trainer so viele qualifizierte Spieler zur Verfügung stehen, sei es sportlich schwer, einen weiteren Kandidaten in den Kader zu integrieren. Dies gilt auch für Dalipis besondere Situation als junger Spieler mit mehreren Nationalitäten.

Mehrfache Nationalität und familiäre Verpflichtungen

Neben der Schweiz steht Lutfi Dalipi auch für Portugal, Albanien und den Kosovo spielberechtigt. Besonders intensiv bewerben die beiden Balkan-Staaten den Youngster des BSC Young Boys, der derzeit ausgeliehen ist. Es gibt Hinweise darauf, dass Dalipi seinem Grossvater bereits versprochen hat, für Albanien oder den Kosovo anzutreten. Der definitive Entscheid über das finale Landesauswahlteam liegt jedoch noch nicht vor.

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Die Nationalmannschaft der Schweiz steht hier vor einer schwierigen ethischen und sportlichen Entscheidung. Murat Yakin betont, dass man keine Doppelbürger einfach aufbieten könne, nur um sie kurzfristig einsetzen zu können. Der Trainer hält an der Linie fest, dass jede Nominierung sportlich sinnvoll sein muss. Er möchte auch fair gegenüber den Spielern sein, die bereits lange im System integriert sind und auf ihre Chance warten.

Ablehnung der U21-Nominierung und Folgeentscheid

Lutfi Dalipi hat zudem ein Angebot für die Schweizer U21-Nationalmannschaft abgelehnt. Der Grund hierfür ist sein bereits getroffener Entschluss, sich nicht mehr für die Schweiz zu engagieren. Er möchte keinem anderen Spieler einen Platz wegnehmen, nachdem er die Richtung für seine internationale Zukunft bereits vorgegeben hat. Dies markiert den Verlust des vierten in der Schweiz ausgebildeten Talents in dieser Übergangsphase.

Nach Vorgängern wie Leon Avdullahu, Albian Hajdari und Alessandro Romano verliert der Schweizer Fussballverband damit ein weiteres vielversprechendes Talent. Die Nichtberufung für die Nations League ist der letzte Schritt in dieser Entwicklung. Dalipis nächste Pflichtspiele werden er wahrscheinlich für ein anderes Land in Europa bestreiten. Die Zuschauer und Experten werden nun beobachten müssen, welches der Balkanländer den Vertrag final an Land zieht.

Die aktuelle Lage zeigt deutlich die Grenzen des Schweizer Kaderkonzepts bei internationalen Talenten auf. Murat Yakin priorisiert die interne Balance und die sportliche Notwendigkeit über die Rekrutierung von Doppelländern. Dieser Ansatz führt dazu, dass Spieler wie Dalipi, die sich anders entscheiden, nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Diskussion um die Einbindung von Doppelländern wird somit in der Schweizer Fussballszene weiter anhalten.