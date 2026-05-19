Lungenkrebszentrum des Kantonsspitals Aarau zertifiziert nach den Standards der Deutschen Krebsgesellschaft

Das Lungenkrebszentrum des Kantonsspitals Aarau wird nun nach den Standards der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert, was es bereits zum 13. Organzentrum am KSA macht, das diese Auszeichnung erhält. Die Kernkompetenz des Zentrums ist die Behandlung von Tumorpatientinnen und -patienten.

Das Lungenkrebszentrum des Kantonsspitals Aarau wird nach den Standards der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert, das bereits das 13. Organzentrum am KSA ist, das diese Auszeichnung erhält.

Die Behandlung von Tumorpatientinnen und -patienten gehört zu den Kernkompetenzen am Kantonsspital Aarau. Derzeit sind bereits 12 andere Zentren für die Behandlung von Krebs betroffenen Organen nach den Standards der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert am KSA und unterliegen regelmässigen Qualitätsprüfungen. Jetzt zählt auch das Lungenkrebszentrum dazu





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