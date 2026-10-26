CH
Advertisement
News

Lula gewinnt Stichwahl gegen Bolsonaro-Sohn - Ergebnis wird angefochten

nau_live#18 in Switzerland
Lula gewinnt Stichwahl gegen Bolsonaro-Sohn - Ergebnis wird angefochten
Brasilien · Wahl · Lula
Advertisement

Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat die Stichwahl in Brasilien gewonnen, doch sein rechter Herausforderer Flávio Bolsonaro will das Ergebnis wegen einer kurzfristigen Verlängerung der Wahlzeit anfechten. Trotz der Spannungen gratulierten zahlreiche internationale Politiker dem wiedergewählten Präsidenten.

Die Stichwahl in Brasilien ist entschieden: Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat mit 51,8 Prozent der Stimmen gegen 48,2 Prozent seines rechtsextremen Herausforderers Flávio Bolsonaro gewonnen und bleibt damit im Amt.

Der Sohn des inhaftierten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro hat allerdings angekündigt, juristisch gegen das Ergebnis vorzugehen, da die Öffnungszeit der Wahllokale kurzfristig um zwei Stunden verlängert wurde. Diese Entscheidung könnte die politischen Spannungen in Brasilien weiter schüren, ähnlich wie bei den Unruhen nach der Wahlniederlage von Jair Bolsonaro im Jahr 2023. Trotz des knappen Rennens gratulierten internationale Politiker und regionale Staatschefs aus verschiedenen politischen Lagern dem wiedergewählten Präsidenten.

Advertisement
nau_live#18 in Switzerland

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.

Advertisement
Brasilien Wahl Lula Bolsonaro Stichwahl Anfechtung

More on News

See all

Brasilien: Stichwahl zwischen Lula und Bolsonaro

Brasilien wählt am Wochenende einen neuen Präsidenten. Amtsinhaber Luiz Ignacio Lula da Silva tritt gegen Flavio Bolsonaro an, den Sohn des früheren Präsidenten Jair Bolsonaro. Nach einem äusserst knappen ersten Wahlgang ist das Rennen offen. Lula konnte zuletzt wieder aufholen.

srfnews

Neuesten Nachrichten · Switzerland

See all
Up nextBrasilien: Stichwahl zwischen Lula und Bolsonaro