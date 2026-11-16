Romelu Lukaku verabschiedet sich mit Rekordtoren aus der Nationalmannschaft. Crystal Palace setzt nach dem Abstiegskampf auf Trainer Thomas Frank zur Rettung.

Die Ära eines belgischen Fußball-Ids geht zu Ende. Romelu Lukaku hat am Montag offiziell bekannt gegeben, seine internationale Karriere in der belgischen Nationalmannschaft zu beenden. Der dreißigjährige Stürmer teilte seine Entscheidung über die sozialen Medien mit und betonte seine emotionale Bindung zu den "Roten Teufeln". Er blickt auf eine historische Laufbahn zurück, die ihn von einem Teenager-Debütanten zum unangefochtenen Rekordhalter seiner Nation machte.

Rekordtorschütze verabschiedet sich aus der Nationalelf

Die Statistiken unterstreichen die herausragende Bedeutung von Romelu Lukaku für den belgischen Fußball. In insgesamt 135 Länderspielen steuerte er 94 Tore für die Nationalelf bei. Diese Bilanz macht ihn zum Torschützenkönig in der Geschichte der belgischen Auswahl. Sein erstes Pflichtspiel für die Landesfarben bestritt er im März 2010, als er erst sechzehn Jahre alt war. Seitdem repräsentierte er sein Land bei vier Weltmeisterschaften und drei Europameisterschaften. Lukaku erwähnte in seiner Absichtserklärung, dass er diese prestigeträchtigen Momente sein ganzes Leben lang nicht vergessen werde und stolz auf die geleistete Arbeit sei.

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Crystal Palace verpflichtet Trainer Thomas Frank zur Rettung

Gleichzeitig bewegt sich die Premier League auf der anderen Seite des Ärmelkanals dynamisch weiter. Der Londoner Verein Crystal Palace hat am Montag die Verpflichtung von Thomas Frank als neuen Cheftrainer bekannt gegeben. Der fünfzigdreijährige Däne tritt die Nachfolge des französischen Vorgängers Pierre Sage an, der zuvor seines Amtes enthoben wurde. Frank hat einen Vertrag über zweieinhalb Jahre bei den "Glaziers" unterschrieben. Seine Ankunft zielt darauf ab, den aktuellen Absturz in die Tabelle kurzfristig zu stoppen und den Verein vor dem Abstieg in die zweite Liga zu bewahren.

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Trainer Frank bringt Erfahrung aus der obersten Liga mit

Thomas Frank bringt wertvolle Referenzen aus der englischen Premier League mit in den Job bei Crystal Palace. Zuvor führte er bereits den FC Brentford und Tottenham Hotspur als Trainer durch die höchste englische Spielklasse. Diese Erfahrung gilt als entscheidend für die komplexe Aufgabe, die sich dem neuen Trainer stellt. Crystal Palace befindet sich in einer kritischen Phase. Nach zehn absolvierten Spieltagen der aktuellen Saison sammelte der Klub aus London lediglich sieben Punkte. Mit dieser Punktzahl belegt die Mannschaft den letzten Platz der Tabelle und steht unter erheblichem Druck.

Historischer Kontrast zwischen vergangenen Erfolgen und aktueller Krise

Die aktuelle Situation bei Crystal Palace steht in einem scharfen Kontrast zu den Erfolgen der jüngeren Vergangenheit. Noch in der Vorsaison wurde der Verein Sieger der Conference League. Im Jahr davor feierte man den Triumph im FA-Cup. Diese Titelgewinne machten den Verein zu einer der aufregendsten Geschichten im englischen Fußball. Jetzt jedoch ist die Konstanz verloren gegangen. Die Punkteausbeute von nur sieben Zählern nach zehn Runden unterstreicht die Dringlichkeit der Neubesetzung auf der Trainerbank. Die Vereinsführung setzt nun vollständig auf Thomas Frank, um diese Entwicklung umzukehren und die Rückkehr in die oberen Tabellenteile zu ermöglichen.