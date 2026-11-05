Lugano besiest Kaunas mit 3:0, Dos Santos glänzt in Conference League

Lugano gewinnt in der Conference League mit 3:0 gegen Kaunas. Daniel Dos Santos sorgt mit Tor und Vorlage für den Erfolg. Die Tessiner führen die Tabelle an.

Lugano hat in der Europa-Conference-League ein deutliches 3:0 gegen den litauischen Tabellenletzten Kaunas Zalgiris errungen. Das entscheidende Spiel fand in der ersten Halbzeit statt, wobei der Offensivstar Daniel Dos Santos als Matchwinner hervorgeht. Der 23-jährige Spieler sorgte mit einem Treffer und einer Vorlage für die Vorentscheidung und wurde bereits in der Halbzeitpause ausgewechselt. Der Sieg festigt die Position der Tessiner in der internationalen Kontinentalmeisterschaft.

Dos Santos dominiert die ersten 45 Minuten

Die Tormaschine startete früh in die Partie. In der elften Minute bereitete er den Führungstreffer durch Cimignani vor. Rund 20 Minuten später erhöhte er dann selbst die Tordifferenz. Der entscheidende Moment folgte in der 32. Minute, als er im gegnerischen Strafraum den Ball erhielt. Er behielt die Kugel in brasilianischer Manier in der Luft und schlug sie per Volley in die lange Ecke. Der Kauna-Goalie Deividas Mikelionis hatte keine Chance. Dieses Traumtor markierte den Schlusspunkt, da Lugano bereits eine 2:0-Führung hatte und das Spiel schnell entschied.

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Kaunas Zalgiris kämpft gegen das Spieldiktat

Der Gastgeber gab zu Beginn der Partie das Spieltempo vor. Die litauische Mannschaft erwischte die Bianconeri unter Trainer Mattia Croci-Tortis zwar auf dem falschen Fuss und brachte das Team in Bedrängnis. Lugano fing sich jedoch schnell und übernahm das Spieldiktat. In der zweiten Halbzeit schalteten die Tessiner zwei Gänge zurück. Dies nutzte Kaunas Zalgiris, um des Öfteren in die Nähe von Luganos Keeper David von Ballmoos zu kommen. Gegen Ende der Partie dominierten die Hausherren wieder, ein vierter Treffer blieb jedoch aus.

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Lugano führt Conference League Tabelle an

Durch diesen mehr als verdienten Sieg bleibt Lugano in der Conference League ohne Niederlage. Die Bianconeri stehen mit neun Punkten aus drei Spielen ganz oben in der Tabelle. Auch Panathinaikos, Twente und Monaco haben ebenfalls neun Zähler auf dem Konto. Lugano besitzt jedoch das bessere Torverhältnis und führt somit die Gruppe an. Das Team zeigt in der Super League sowie im europäischen Wettbewerb Spitzenklasse und hat sich damit bereits für die nächste Runde qualifiziert.

Strategische Pause für den Starakteur Dos Santos

Manager Mattia Croci-Tortis setzte auf Effizienz und Rotation. Daniel Dos Santos musste nach der 45. Minute nicht mehr aufs Feld, da das Ergebnis bereits entschieden war. Seine starke Leistung in der ersten Halbzeit reichte aus, um die litauische Defensive zu sprengen. Die Tessiner zeigten sich taktisch diszipliniert und ließen sich durch die Rücknahme der Intensität in der zweiten Halbzeit nicht aus der Ruhe bringen. Der Sieg gegen den Tabellenletzten war notwendig, um die Position an der Tabellenspitze zu festigen.