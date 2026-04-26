Luga in Luzern zieht bereits nach drei Tagen fast 40.000 Besucher an

Die Luga, die zentrale Messe der Zentralschweiz, verzeichnet einen erfolgreichen Start mit fast 40.000 Besuchern in den ersten drei Tagen. Rund 450 Ausstellende präsentieren ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen auf der Luzerner Allmend.

Die Luga , die bedeutende Fach- und Publikumsausstellung in der Zentralschweiz , hat ihre Pforten auf der Luzern er Allmend geöffnet und präsentiert sich bis zum 3. Mai 2026 als zentrale Plattform für Wirtschaft, Handwerk, Landwirtschaft und Freizeit.

Seit dem 24. April 2026 zieht die Messe bereits zahlreiche Besucher an, wobei die Messe Luzern AG in einer aktuellen Mitteilung von knapp 40.000 Personen in den ersten drei Tagen berichtet. Diese Besucherzahl liegt im Rahmen des Vorjahres, was die anhaltende Bedeutung der Luga für die Region unterstreicht. Die Ausstellung erstreckt sich über ein weitläufiges Gelände und beherbergt rund 450 Ausstellende, die ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen aus den unterschiedlichsten Branchen präsentieren.

Von innovativen Technologien über traditionelles Handwerk bis hin zu landwirtschaftlichen Erzeugnissen und attraktiven Freizeitangeboten – die Luga bietet für jeden Besucher etwas. Ein besonderes Highlight, das regelmäßig große Aufmerksamkeit erregt, ist das Söilirennen, ein traditioneller Wettbewerb, der die Geschicklichkeit und das Können der Teilnehmer auf die Probe stellt. Die Messe ist jedoch weit mehr als nur eine reine Verkaufsveranstaltung. Sie versteht sich als ein Ort der Begegnung, des Austauschs und der Information.

Sonderschauen, Vorführungen und ein vielfältiges Rahmenprogramm laden zum Verweilen und Entdecken ein. Auch Tierliebhaber kommen an der Luga voll auf ihre Kosten, denn es werden regelmäßig Vorführungen mit Tieren angeboten, die sowohl informativ als auch unterhaltsam sind. Die Luga richtet sich traditionell an ein breites Publikum aus der Zentralschweiz und den angrenzenden Regionen.

Familien, Fachleute, Handwerker, Landwirte und alle, die sich für die neuesten Trends und Innovationen interessieren, finden hier eine Plattform, um sich zu informieren, zu vernetzen und neue Ideen zu gewinnen. Die Messe Luzern AG legt großen Wert darauf, ein abwechslungsreiches Programm anzubieten, das sowohl Informations- als auch Freizeitbedürfnisse der Besucher berücksichtigt. So gibt es neben den Ausstellungen und Vorführungen auch zahlreiche gastronomische Angebote, die für das leibliche Wohl sorgen.

Die Luga ist somit ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Region Luzern und trägt maßgeblich zur Stärkung des lokalen Gewerbes bei. Die Ausstellenden profitieren von der hohen Besucherfrequenz und der Möglichkeit, ihre Produkte und Dienstleistungen einem breiten Publikum zu präsentieren. Die Besucher wiederum profitieren von der Vielfalt des Angebots und der Möglichkeit, sich umfassend zu informieren und neue Kontakte zu knüpfen. Die Luga ist mehr als nur eine Messe – sie ist ein Fest für die ganze Region.

Die Organisation der Luga erfordert einen enormen logistischen Aufwand. Die Messe Luzern AG arbeitet eng mit zahlreichen Partnern zusammen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Dazu gehören Sicherheitsdienste, Transportunternehmen, Caterer und viele weitere Dienstleister. Die Sicherheit der Besucher hat dabei oberste Priorität.

Auf dem Gelände werden umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um einen ungestörten Messebesuch zu gewährleisten. Auch die Sauberkeit und Ordnung auf dem Gelände werden großgeschrieben. Ein Team von Reinigungskräften sorgt dafür, dass die Luga stets in einem gepflegten Zustand ist. Die Luga ist ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Lebens in der Zentralschweiz.

Die Messe bietet eine Plattform für lokale Künstler und Handwerker, um ihre Werke zu präsentieren. Zudem werden regelmäßig kulturelle Veranstaltungen und Konzerte auf dem Gelände durchgeführt. Die Luga trägt somit zur Förderung der kulturellen Vielfalt in der Region bei. Die Messe Luzern AG plant bereits jetzt die nächste Luga, die im Frühjahr 2027 stattfinden soll.

Ziel ist es, die Luga weiter auszubauen und noch mehr Besucher und Ausstellende anzuziehen. Dabei sollen neue Themen und Angebote integriert werden, um die Luga noch attraktiver zu machen. Die Luga ist somit ein lebendiges Projekt, das sich ständig weiterentwickelt und an die Bedürfnisse der Zeit anpasst. Die Luga ist ein Beweis dafür, dass Messen auch in Zeiten des digitalen Wandels eine wichtige Rolle spielen.

Sie bieten eine einzigartige Möglichkeit, Produkte und Dienstleistungen live zu erleben und persönliche Kontakte zu knüpfen. Die Messe Luzern AG ist davon überzeugt, dass die Luga auch in Zukunft ein wichtiger Treffpunkt für Wirtschaft, Handwerk, Landwirtschaft und Freizeit bleiben wird





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