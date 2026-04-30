Luftverschmutzung in Europa: Jede fünfte Messstation überschreitet EU-Grenzwerte

Ein neuer Bericht der Europäischen Umweltagentur zeigt, dass trotz Fortschritten in den letzten 20 Jahren die Luftverschmutzung in Europa an vielen Messstationen immer noch zu hoch ist. Besonders Feinstaub und Ozon stellen ein gesundheitliches Risiko dar. Die EEA fordert weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität.

An rund jeder fünften Messstation in Europa liegt die gemessene Luftverschmutzung nach wie vor über den geltenden EU-Luftqualitätsrichtlinien. Zu diesem Schluss kommt die Europäische Umwelt agentur EEA in einem neuen Bericht.

Trotz Verbesserungen zeigen zu viele Messstationen in Europa zu hohe Luftverschmutzung. Die Europäische Umweltagentur EEA sieht vor allem bei Feinstaub weiteren Handlungsbedarf. Die Umweltexperten loben zwar, dass die Luftverschmutzung in Europa in den vergangenen zwei Jahrzehnten stetig gesunken sei. Doch die Belastung durch bestimmten Feinstaub und gesundheitsschädliche Gase wie bodennahes Ozon sei immer noch zu hoch.

Die Fachleute betonen, dass viele Messstationen in ganz Europa Konzentrationen anderer Schadstoffe aufweisen, die über den festgelegten Richtwerten für die Luftqualität liegen. Mehr als neun von zehn Europäer seien Luftverschmutzungskonzentrationen ausgesetzt, die diese Werte überschritten. Die Europäische Umweltagentur wird in den Jahren 2024 und 2025 die Konzentration von Schadstoffen in der Umgebungsluft in ganz Europa unter anderem anhand der geltenden Richtlinien überwachen. Die Autorinnen und Autoren des Berichts fordern weitere Maßnahmen, um die Ziele zur Bekämpfung von Luftverschmutzung zu erreichen.

Dies gelte insbesondere für Feinstaub. Denn die Experten warnen vor den Folgen von Luftverschmutzung für die Gesundheit. Je höher die Konzentrationen der Schadstoffe in der Luft sei, desto größer sei das Risiko beispielsweise für Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die EEA betont, dass trotz Fortschritten in einigen Bereichen, wie bei Kohlenmonoxid und Blei, noch immer zu viele Messstationen zu hohe Werte melden.

Die Agentur fordert daher eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, um die Luftqualität weiter zu verbessern und die Gesundheit der Bürger zu schützen. Die Luftverschmutzung bleibt damit ein dringendes Problem, das konsequentes Handeln erfordert, um die gesundheitlichen Risiken für die Bevölkerung zu minimieren





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