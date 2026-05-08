Luftqualität in Basel: Überschreitungen bei Feinstaub PM2.5 und neue Maßnahmen zur Verbesserung

Ein aktueller Bericht zeigt, dass die gesetzlichen Grenzwerte für Stickstoffdioxid und PM10 in Basel eingehalten wurden, während es bei PM2.5 an einer Messstation zu einer Überschreitung kam. Die Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt haben Maßnahmen beschlossen, um die Luftqualität zu verbessern.

In einem aktuellen Bericht wurde bekannt gegeben, dass an einigen Messstationen die Richtwerte für bestimmte Luftschadstoffe überschritten wurden. Die Behörden bestätigten, dass die gesetzlichen Grenzwerte für Stickstoffdioxid und den gröberen Feinstaub PM10 an allen Messstationen eingehalten wurden, obwohl die Werte im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen sind.

Bei den feineren Feinstaubpartikeln (PM2.5) wurde jedoch an der Messstation «Basel Feldbergstrasse» eine punktuelle Überschreitung festgestellt. In den restlichen Regionen blieben die Werte innerhalb der gesetzlichen Vorgaben. Die Messergebnisse wurden zudem durch baustellenbedingte Verschiebungen der Messcontainer bei den Stationen «Basel Feldbergstrasse» und «Muttenz A2 Hard» beeinflusst. Schwankungen im langjährigen Vergleich führen die Verantwortlichen auf besondere Wetterlagen wie Temperaturinversionen oder Saharastaub zurück.

Die gemessenen Spitzenwerte lagen dabei auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr. Ozon entsteht aus Stickoxiden und flüchtigen organischen Stoffen, insbesondere bei viel Sonnenschein und höheren Temperaturen. Um die Luftqualität zu verbessern, haben die Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt im Luftreinhalteplan beider Basel 2024 verschiedene Maßnahmen beschlossen. Dazu gehören Optimierungen beim Betrieb von Holzfeuerungen sowie bauliche Anpassungen bei Stallbauten.

Ob diese Maßnahmen langfristig Wirkung zeigen, sollen die Messungen der kommenden Jahre erweisen





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