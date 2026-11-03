Lufthansa übernimmt 44,9 Prozent an TAP Air Portugal für 1,025 Milliarden Euro

Lufthansa und Portugal unterzeichnen Vertrag für TAP-Anteil: 1,025 Milliarden Euro für 44,9 Prozent. Der Staat behält Mehrheit. Wachstum in Südamerika geplant.

Die Lufthansa hat einen entscheidenden Meilenstein in ihrer Expansionsstrategie erreicht, indem sie eine Beteiligung an der portugiesischen Staatsfluglinie TAP Air Portugal übernimmt. Der deutsche Luftverkehrskonzern und die Regierung Portugals haben die entsprechende Vereinbarung offiziell unterzeichnet. Dies markiert das Ende eines langwierigen Auswahlprozesses und den Beginn einer strategischen Partnerschaft zwischen den beiden Fluggesellschaften.

Finanzielle Details und Beteiligungsstruktur

Der vereinbarte Kaufpreis für die initiale Beteiligung in Höhe von 44,9 Prozent beläuft sich auf exakt 1,025 Milliarden Euro. Diese Summe bildet die Grundlage für den aktuellen Share-of-Deal, wobei die genauen Zahlungsmodalitäten und Zeitpläne im Rahmen der Vertragsunterzeichnung festgelegt wurden. Die Transaktion stellt eine der größten Übernahmen im europäischen Luftfahrtsektor der jüngeren Vergangenheit dar und unterstreicht die Ambitionen der Lufthansa, ihren Marktanteil auf dem Iberischen Halbinsel nachhaltig zu stärken.

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Neben dem staatlichen Anteil bleiben zunächst bis zu 5 Prozent der Anteile für die Beschäftigten von TAP reserviert. Diese Option gibt den Mitarbeitern die Möglichkeit, in das Unternehmen ihrer Wahl zu investieren und somit an der künftigen Entwicklung teilzuhaben. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass diese Anteile ebenfalls an die Lufthansa gehen würden. In einem solchen Szenario würde der Gesamtkaufpreis auf 1,2 Milliarden Euro steigen, was die finanzielle Tragweite der Transaktion weiter erhöht.

Staatliche Mehrheit und strategische Ausrichtung

Trotz des Einstiegs der Lufthansa behält der portugiesische Staat zunächst die operative und strategische Kontrolle. Mit einem Anteil von gut 50 Prozent bleibt die portugiesische Regierung die Mehrheitsgesellschafterin der TAP Air Portugal. Diese Struktur soll sicherstellen, dass nationale Interessen und die Verbindung zu den ehemaligen Überseegebieten Portugals weiterhin gewahrt bleiben, während gleichzeitig professionelles Management und internationale Vernetzung durch Lufthansa hinzugefügt werden.

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Carsten Spohr, der Vorstandsvorsitzende der Lufthansa, betonte die Bedeutung dieses Schrittes in einer offiziellen Mitteilung. Er bezeichnete die Unterzeichnung als hervorragendes Signal für die gemeinsame Zukunft mit TAP Air Portugal und die weitere Entwicklung der Lufthansa Group. Spohr verwies speziell darauf, dass sich die Flugnetzwerke der beiden Gesellschaften ideal ergänzen. Dies eröffnet nicht nur neue Möglichkeiten in Portugal selbst, sondern insbesondere auch in Südamerika und Brasilien, wo TAP eine starke Marktposition genießt.

Wettbewerbssituation und Marktkontext

Die Wahl der Lufthansa fiel nach einem intensiven Wettbewerbsprozess, der Mitte Oktober im Jahr 2023 offiziell zugunsten des deutschen Konzerns entschieden wurde. Die Lufthansa setzte sich dabei deutlich gegen ihre europäischen Konkurrenten durch. Besonders relevant ist hier der Vergleich mit der französisch-niederländischen Gruppe Air France-KLM, die ebenfalls um die Beteiligung an TAP geworben hatte.

Die Situation auf dem europäischen Markt zeigt eine komplexe Vernetzung der großen Fluggesellschaften. Air France-KLM hatte zuvor bereits bei der skandinavischen Fluggesellschaft SAS den Zuschlag für eine Mehrheit erhalten. Diese parallelen Entwicklungen deuten auf eine Phase der Konsolidierung und strategischen Neuausrichtung im europäischen Luftverkehr hin, in der große Konzerne versuchen, ihre Netzwerke durch gezielte Investitionen und Partnerschaften zu optimieren und zu erweitern.

Zukünftige Integration und operative Pläne

Mit der Unterzeichnung des Vertrags ist das Verfahren zur Teilprivatisierung der TAP Air Portugal auf einem entscheidenden Abschnitt angekommen. Die nächsten Schritte konzentrieren sich nun auf die operative Integration der beiden Netzwerke und die Harmonisierung der Serviceleistungen. Für die Kunden bedeutet dies in absehbarer Zeit eine bessere Anbindung an das globale Streckennetz der Lufthansa Group.

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Die Partnerschaft zielt darauf ab, Synergien in den Bereichen Wartung, Vertriebskosten und Flugzeugflotten zu heben. Gleichzeitig soll die Markenstärke von TAP in seinen traditionellen Kernmärkten, insbesondere den brasilianischen Routen, weiter ausgebaut werden. Die Lufthansa Group, zu der auch die Schweizer Fluggesellschaft Swiss gehört, sieht in dieser Transaktion eine Chance, ihre Präsenz in Südamerika signifikant zu verstärken und von der wachsenden Nachfrage nach Reisen zwischen Europa und Lateinamerika zu profitieren.