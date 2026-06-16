Lufthansa Technik baut Wartungskapazitäten auf den Philippinen mit neuem Standort in Clark aus

Lufthansa Technik Philippines errichtet am Clark International Airport eine zweite Wartungsanlage für Großraumflugzeuge. Die Investition im dreistelligen Millionenbereich soll bis zu 1200 Arbeitsplätze schaffen und die Wartung von Boeing 787 und Airbus-Flugzeugen ermöglichen. Der Ausbau stärkt die Position als regionales Wartungszentrum.

Lufthansa Technik Philippines, ein Joint Venture zwischen Lufthansa Technik und der Macro Asia Corporation, baut seine Präsenz auf den Philippinen aus. Am Clark International Airport entsteht ein zweiter Standort für die Wartung und Überholung von Flugzeugen.

Der neue Standort soll 2028 den Betrieb aufnehmen, bis zu neun Großraumflugzeuge gleichzeitig aufnehmen können und etwa 1200 Arbeitsplätze schaffen. Die Investition bewegt sich laut Lufthansa Technik im dreistelligen Millionenbereich. Diese Erweiterung ergänzt den bestehenden Standort am Flughafen Manila, wo Lufthansa Technik Philippines bereits seit über 25 Jahren tätig ist. Gemeinsam sollen beide Anlagen ein bedeutendes Wartungszentrum für Großraumflugzeuge in der Region bilden.

In Clark wird künftig auch die Boeing 787 gewartet, während bereits heute Airbus A330, A340, A350, A380 sowie Boeing 777 betreut werden. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen des Staatsbesuchs von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf den Philippinen. Lufthansa Technik betrachtet den Ausbau als wichtigen Schritt, um der wachsenden Nachfrage von Fluggesellschaften in Asien, Australien, Europa und dem Nahen Osten gerecht zu werden. Das Unternehmen stärkt damit seine globale Präsenz und unterstreicht die Bedeutung des asiatisch-pazifischen Marktes für die Luftfahrtbranche.

Die Erweiterung in Clark ist Teil einer strategischen Wachstumsagenda, die auf langfristige Partnerschaften und die Bereitstellung von hochwertigen Wartungsdienstleistungen abzielt. Durch die zusätzlichen Kapazitäten kann Lufthansa Technik flexibler auf die steigende Flugaktivität in derRegion reagieren und einen Beitrag zur Entwicklung der philippinischen Luftfahrtinfrastruktur leisten. Gleichzeitig sichert sich der Konzern einen Wettbewerbsvorteil in einem hart umkämpften Marktsegment. Die Wahl des Clark International Airport bietet logistische Vorteile, da dieser als Luftfracht- und Passagierdrehkreuz dient und gut angebunden ist.

Die Zusammenarbeit mit Macro Asia Corporation bleibt ein zentraler Erfolgsfaktor, um lokale Expertise und globale Standards zu verbinden. Der neue Standort wird modernste Technologien und Prozesse implementieren, um Effizienz und Qualität zu steigern. Mit der geplanten Inbetriebnahme 2028 wird eine neue Ära der Flugzeugwartung auf den Philippinen eingeläutet, die sowohl die Wirtschaft als auch den Luftverkehrssektor nachhaltig stärkt





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