Lufthansa sucht neue Crew-Unterkunft in Bengaluru nach tödlichem Unfall

Nach dem Tod eines Lufthansa-Kapitäns im Hotelpool in Bengaluru sucht die Airline eine neue Crew-Unterkunft. Zwei Crewmitglieder wurden bei der Rettung schwer verletzt.

Die Lufthansa sucht eine neue Crew-Unterkunft in Bengaluru, nachdem ein Kapitän im Hotelpool gestorben ist. Eine Flugbegleiterin und ein weiterer Kollege wurden bei der Hilfeleistung schwer verletzt. Das bestätigte die deutsche Fluggesellschaft gegenüber der Bild-Zeitung. Der Vorfall ereignete sich während eines Layovers der Crew in der indischen Stadt Bengaluru.

Lufthansa bestätigt tödlichen Unfall

Die Fluggesellschaft erklärte, dass ein Crewmitglied während eines Layovers in Bengaluru bei einem Unfall ums Leben kam. In einer Stellungnahme drückte Lufthansa ihr tiefstes Mitgefühl gegenüber der Familie, den Angehörigen und Freunden des Verstorbenen aus. Aus Rücksicht auf die Privatsphäre der Betroffenen machte das Unternehmen keine weiteren Angaben zum Unfallhergang oder zur verstorbenen Person.

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Stromschlag im Hotelpool

Laut Bild wurde das Wasser im Schwimmbecken des Conrad Hotels, in dem die Crewmitglieder unterkamen, unter Strom gesetzt, als die Unterwasserbeleuchtung eingeschaltet wurde. Der Kapitän erlitt dabei einen tödlichen Stromschlag. Eine Flugbegleiterin und ein weiterer Kollege, die dem Opfer zu Hilfe eilten, wurden schwer verletzt und ins Spital gebracht.

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Kritik an Hotelstandards

Bereits in der Vergangenheit hatten Lufthansa-Crewmitglieder laut Bild die mangelnde Ausstattung und die Standards des Hotels kritisiert. Die Airline reagiert nun auf den Vorfall und sucht eine neue Unterkunft für ihre Crews in Bengaluru. Der Unfall wirft Fragen zur Sicherheit von Crew-Unterkünften auf.

Neue Unterkunft gesucht

Die Lufthansa hat bestätigt, dass sie nach dem tödlichen Zwischenfall eine neue Crew-Unterkunft in Bengaluru sucht. Über die Hintergründe des Unfalls und mögliche Konsequenzen für andere Standorte machte das Unternehmen keine weiteren Angaben. Die indischen Behörden haben die Ermittlungen aufgenommen.