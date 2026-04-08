Lufthansa-Streik am Freitag: Chaos droht zum Ende der Osterferien

Das Kabinenpersonal von Lufthansa streikt am 10. April. Grund sind festgefahrene Tarifverhandlungen. Auswirkungen sind vor allem auf Rückreisende in den Osterferien zu erwarten. Auch Lufthansa Cityline ist betroffen.

Am Freitag drohen zahlreichen Lufthansa -Passagieren Verspätungen und Ausfälle, da die Gewerkschaft Ufo das Kabinenpersonal der größten deutschen Fluggesellschaft sowie ihrer Regionaltochter Lufthansa Cityline zum Streik aufgerufen hat. Dieser Arbeitskampf fällt ausgerechnet in die letzte Woche der Osterferien in Bayern, Hessen und anderen Bundesländern, wodurch sich der Rückreiseverkehr am 10. April erheblich verzögern könnte.

Die Auswirkungen sind besonders an den beiden Lufthansa-Drehkreuzen Frankfurt und München zu erwarten, wo sämtliche Abflüge von Lufthansa zwischen 00:01 und 22:00 Uhr betroffen sein werden. Der Auslöser für den Streik ist die festgefahrene Tarifrunde, in der seit etwa fünf Monaten über einen neuen Manteltarifvertrag verhandelt wird, bisher jedoch ohne Erfolg. In einer Urabstimmung sprachen sich 94 Prozent der Ufo-Mitglieder für Streikmaßnahmen aus, was das Ausmaß der Unzufriedenheit innerhalb der Belegschaft verdeutlicht.\Die Gewerkschaft Ufo wirft Lufthansa vor, sich in den Verhandlungen nicht bewegt zu haben und kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt zu haben. Ufo-Vorsitzender Joachim Vázquez Bürger betonte, dass man die Osterfeiertage bewusst ausgespart habe, um Reisende zu schonen, jedoch Beeinträchtigungen nun kaum zu vermeiden seien. Auch die Tarifkommission kritisiert, dass sich die Arbeitgeberseite nicht bewegt habe und stattdessen Einschnitte bei bestehenden Schutzregelungen für das Personal fordere. Der Verhandlungsführer Harry Jaeger unterstreicht die Bereitschaft der Gewerkschaft zu Gesprächen, betont aber, dass ohne konkretes Angebot keine Verhandlungsgrundlage bestehe. Neben Lufthansa ist auch Lufthansa Cityline vom Streik betroffen, wobei der Hintergrund hier die geplante Auflösung der Regionaltochter und deren Ersetzung durch City Airlines ist. Ufo bemängelt die ausbleibende Bereitschaft der Arbeitgeberseite, Verhandlungen über einen tariflichen Sozialplan aufzunehmen und auf die Forderungen einzugehen, was die Zukunft von rund 800 Kabinenbeschäftigten gefährde. Jaeger beklagt die völlig unklare Zukunft der Mitarbeiter und die fehlende Absicherung, was für die Betroffenen inakzeptabel sei.\Dieser Streik reiht sich ein in eine Serie von Arbeitskämpfen im Luftfahrtbereich, so gab es bereits Streiks des Cockpitpersonals von Lufthansa, Lufthansa Cargo und Lufthansa Cityline, die zu massiven Flugausfällen führten. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit berichtete von knapp 80 Prozent Ausfällen an den Streiktagen. Hintergrund dieser Pilotenstreiks waren Streitigkeiten über die betriebliche Altersversorgung und Vergütungstarifverträge. Die aktuellen Verhandlungen finden wieder statt, während sich die Situation für die Passagiere durch den erneuten Streik verschärft. Die jüngsten Nachrichten aus der Luftfahrtbranche umfassen zudem Themen wie die höhere Besteuerung von Standby-Flügen, die Sichtung des ersten Airbus A350-1000 von Lufthansa, die Jubiläumsflüge, sowie die Sponsoring-Aktivitäten von Golfairlines wie Emirates. Ebenso werden der Bau eines neuen Piers am Terminal 1 in München und die Insolvenz des Flugzeugherstellers Sonex Aircraft thematisiert





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