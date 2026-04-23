Lufthansa schränkt Gepäckmitnahme im Economy Basic Tarif stark ein

Lufthansa führt einen neuen, besonders günstigen Tarif ein, bei dem Passagiere nur noch einen kleinen persönlichen Gegenstand in die Kabine mitnehmen dürfen. Verbraucherschützer kritisieren die Maßnahme und drohen mit rechtlichen Schritten.

Die Lufthansa Gruppe führt einen neuen, besonders günstigen Tarif namens « Economy Basic » ein, der erhebliche Einschränkungen hinsichtlich der Gepäck mitnahme mit sich bringt. Passagiere, die diesen Tarif buchen, dürfen zukünftig lediglich einen kleinen persönlichen Gegenstand an Bord mitnehmen.

Dies kann beispielsweise eine Laptoptasche oder ein kleiner Rucksack sein, dessen maximale Abmessungen 40x30x15 Zentimeter nicht überschreiten dürfen. Die bisher kostenlose Mitnahme eines kleinen Kabinenkoffers entfällt bei diesem Tarif vollständig. Diese Neuerung betrifft alle Airlines der Lufthansa Gruppe und wird schrittweise auf Kurz- und Mittelstreckenflügen eingeführt. Die ersten Tickets für Reisen ab dem 19.

Mai sind ab dem 28. April buchbar, zunächst für ausgewählte Strecken. Lufthansa begründet diese Maßnahme mit einer Anpassung an das veränderte Reiseverhalten der Passagiere. Insbesondere für Reisende, die nur für einen Tag unterwegs sind, soll der «Economy Basic»-Tarif eine attraktive und kostengünstige Alternative darstellen.

Zusätzliches Handgepäck oder Aufgabegepäck kann gegen eine Gebühr ab 15 Euro hinzugebucht werden, wodurch Passagiere weiterhin die Möglichkeit haben, mehr mitzunehmen, wenn sie dies wünschen. Mit diesem Schritt reiht sich Lufthansa in die Preispolitik anderer Fluggesellschaften ein, darunter etablierte Airlines wie Air France, aber auch zahlreiche Billigfluganbieter wie Norwegian Air, Ryanair, Transavia, Volotea, Easyjet, Wizz Air und Vueling. Diese Fluggesellschaften haben bereits ähnliche Gepäckbestimmungen eingeführt, die jedoch auf Kritik gestoßen sind.

Der europäische Verbraucherverband BEUC hat diese Billigfluglinien bereits wegen ihrer restriktiven Handgepäckregeln abgemahnt und droht mit rechtlichen Schritten, um sicherzustellen, dass Passagiere neben einem kleinen persönlichen Gegenstand auch einen Handgepäckkoffer in die Kabine mitnehmen dürfen. Die Verbraucherschützer argumentieren, dass dies ein angemessenes Maß an Gepäckfreiheit darstellt. Die A4E, ein Airline-Verband, dem auch Lufthansa angehört, widerspricht dieser Auffassung vehement.

Der Verband betont, dass Millionen von Reisenden bereits bewusst die günstigen Tarife mit minimalem Gepäck wählen und nicht gezwungen werden sollten, für Leistungen zu bezahlen, die sie nicht benötigen. Die Einführung des «Economy Basic»-Tarifs soll somit den Bedürfnissen einer breiten Palette von Reisenden gerecht werden, indem sowohl kostengünstige Optionen für Minimalisten als auch flexible Möglichkeiten für Reisende mit mehr Gepäck angeboten werden.

Der Konflikt zwischen den Interessen der Fluggesellschaften und den Rechten der Verbraucher in Bezug auf Gepäckbestimmungen ist jedoch weiterhin ungelöst. Es bleibt abzuwarten, ob die Verbraucherschützer mit ihren rechtlichen Schritten erfolgreich sein werden, um die Gepäckfreiheit für Passagiere zu erhöhen. Die Debatte verdeutlicht die zunehmende Bedeutung von Transparenz und Wahlfreiheit bei Flugtarifen und Gepäckbestimmungen, um das Vertrauen der Reisenden zu gewinnen und zu erhalten.

Die neuen Regeln könnten auch dazu führen, dass sich Passagiere bewusster mit ihren Reisebedürfnissen auseinandersetzen und ihre Gepäckmitnahme entsprechend planen





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