Lufthansa reduziert Kurzstreckennetz – Cityline eingestellt

Die Einstellung von Lufthansa Cityline führt zum Wegfall von 20.000 Flügen und beeinträchtigt die Direktverbindungen von Frankfurt zu zahlreichen Zielen. Der Konzern setzt verstärkt auf seine Drehkreuze, um die Effizienz zu steigern und Kerosin zu sparen.

Der Wegfall von Lufthansa Cityline führt zu einer deutlichen Reduzierung des Kurzstreckenflugangebots des Konzerns. Insgesamt entfallen 20.000 Flüge, was bedeutet, dass zahlreiche Ziele ab Frankfurt am Main nicht mehr direkt erreichbar sein werden.

Lufthansa begründet diesen Schritt mit dem Ziel, unwirtschaftliche Kurzstreckenflüge zu reduzieren und den Kerosinverbrauch um rund 40.000 Tonnen zu senken. Für Passagiere bedeutet dies jedoch Einschränkungen und längere Reisezeiten, da Umsteigen an anderen Drehkreuzen erforderlich wird. Konkret werden die Verbindungen von Frankfurt nach Bydgoszcz, Rzeszow und Stavanger vorübergehend komplett aus dem Flugnetz gestrichen.

Darüber hinaus sind zehn weitere Ziele ab Frankfurt und München nicht mehr als Nonstop-Flüge verfügbar: Cork, Danzig, Ljubljana, Heringsdorf, Rijeka, Sibiu, Trondheim, Tivat, Wroclaw und sogar die baden-württembergische Landeshauptstadt Stuttgart. Diese Strecken werden innerhalb der Lufthansa Group über andere Drehkreuze wie Brüssel, Frankfurt, München, Wien, Rom oder Zürich konsolidiert. Lufthansa betont, dass Reisende weiterhin Zugang zum globalen Streckennetz, insbesondere zu Langstreckenverbindungen, haben werden, jedoch auf effizientere Weise aufgrund der gestiegenen Kerosinpreise.

Dieser Schritt beschleunigt die Konsolidierung der Europanetze innerhalb der Netzwerkairlines des Konzerns, zu denen Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways, Lufthansa und Swiss gehören. Täglich fallen vorerst 120 Flüge weg, und die betroffenen Passagiere wurden bereits informiert. Eine überarbeitete mittelfristige Streckenplanung soll Ende April oder Anfang Mai veröffentlicht werden. Lufthansa Cityline operierte mit einer Flotte von 27 Bombardier CRJ 900 und zwölf Airbus A319 Flugzeugen und diente als Zubringerairline für Lufthansa.

Die Entscheidung zur Einstellung erfolgte am 16. April und wurde umgehend umgesetzt. Als Gründe wurden die aktuellen globalen Entwicklungen sowie die anhaltenden Streiks genannt. Obwohl die gestrichenen Flüge nur weniger als ein Prozent der angebotenen Sitzkilometer ausmachen, entspricht dies einer Reduktion von über fünf Prozent der Gesamtzahl der Flüge.

Die Konsolidierung des Streckennetzes wäre jedoch auch ohne die vorzeitige Einstellung von Cityline im Jahr 2027 erfolgt. Der Konzern betont die Notwendigkeit, das Streckennetz an die veränderten Rahmenbedingungen anzupassen und die Effizienz zu steigern. Die Entscheidung unterstreicht den Trend zur Konzentration auf größere Drehkreuze und die Optimierung der Flugrouten, um Kosten zu senken und die Rentabilität zu verbessern. Die Auswirkungen auf die Reisenden werden durch längere Reisezeiten und Umsteigezeiten spürbar sein, während Lufthansa auf eine verbesserte Effizienz und Nachhaltigkeit setzt





aeroTELEGRAPH / 🏆 39. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lufthansa Cityline Flugausfälle Kurzstreckenflüge Streckennetz Frankfurt Kerosin Drehkreuze Konsolidierung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Durch die Rettung von Spirit Airlines könnte die Regierung der USA zur großen Airbus-Betreiberin werdenDie Regierung der USA steht offenbar vor einer Rettung der angeschlagenen Billigairline. Der Staatskredit von 500 Millionen Dollar könnte in eine Mehrheitsbeteiligung an Spirit Airlines münden – mit weitreichenden Folgen für den Wettbewerb in den USA.

Read more »

Die Vespa wird 80: Wie der Kultroller die Welt eroberteSeit 1946 steht die Vespa für mehr als nur Mobilität. Sie ist ein Symbol für Freiheit, Stil und italienisches Lebensgefühl. Vor 80 Jahren meldete Piaggio in Florenz das Patent für den Roller an und legte damit den Grundstein für eine weltweite Design-Ikone.

Read more »

EU-Erlaubnis für Corona-Hilfen an Lufthansa ist nichtigIm Streit um milliardenschwere Staatshilfen für die Lufthansa in der Corona-Pandemie hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) die Nichtigerklärung der EU-Erlaubnis für die Hilfen bestätigt. Lufthansa scheiterte in Luxemburg mit ihrer Berufung gegen eine Entscheidung in erster Instanz aus dem Jahr 2023.

Read more »

Lufthansa führt ultragünstigen Economy Basic Tarif einDie Lufthansa Group startet einen neuen Economy Basic Tarif, der sich auf das Wesentliche beschränkt und preisbewusste Reisende ansprechen soll. Der Tarif beinhaltet nur ein Handgepäckstück und wird ab Mai auf ausgewählten Strecken verfügbar sein.

Read more »

Welche Lufthansa-Uniform war die schönste aller Zeiten?Nach Lackierung und Kabinen folgt der nächste Schritt im Markenauftritt: Lufthansa bekommt neue Uniformen – erstmals entworfen von Hugo Boss. Doch welche Designs haben in der Geschichte am meisten überzeugt? Stimmen Sie ab.

Read more »

Lufthansa führt neuen Basistarif in der Economy Class einDie Lufthansa Group führt ab Ende April den Economy Basic Tarif ein, der nur ein Handgepäckstück beinhaltet. Gleichzeitig wird der Light-Tarif flexibler gestaltet. Dieser Schritt folgt dem Beispiel anderer Fluggesellschaften wie Air France und KLM.

Read more »