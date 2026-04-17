Lufthansa-Piloten beenden Streik: Mehrheit der Flüge ab Samstag wieder normal

Nach einer Woche voller Flugausfälle können Passagiere der Lufthansa aufatmen. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) plant vorerst keine weiteren Streiks und hat Sondierungsgespräche für eine mögliche Schlichtung angesetzt. Die Regionalfluggesellschaft Cityline wird jedoch ausser Betrieb genommen.

Die Passagiere der Lufthansa können vorerst aufatmen. Nach einer Woche, die von massiven Flugausfälle n durch Streik s des fliegenden Personals geprägt war, plant die Piloten gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) kurzfristig keine weiteren Arbeitskampfmassnahmen. Dies teilte die Gewerkschaft am Freitag intern mit. Bevor weitere Schritte unternommen werden, müssen nun der Vorstand der VC und die Tarifkommission die aktuelle Situation bewerten und analysieren.

Für den kommenden Montag sind zudem Sondierungsgespräche mit dem Unternehmen Lufthansa zu einer möglichen Schlichtung angesetzt. Ein erster Versuch einer Schlichtung war in der vergangenen Woche gescheitert, da sich die beiden Parteien nicht auf ein gemeinsames Verhandlungsfeld einigen konnten. Am Freitag kam es erneut zu Hunderten von Flugannullierungen, was die Auswirkungen des mehrtägigen Arbeitskampfes verdeutlichte. Gemeinsam mit der Kabinengewerkschaft Ufo hatten die Piloten den Flugbetrieb der Airlines Lufthansa, Lufthansa Cargo und Cityline für fünf Tage lahmgelegt. Auch der Ferienflieger Eurowings war an zwei Tagen von Streiks betroffen. Als direkte Reaktion auf die Arbeitsniederlegungen reagierte der Lufthansa-Konzern am Donnerstag mit der sofortigen Schliessung des Flugbetriebs bei der Tochtergesellschaft Cityline. Begründet wurde dieser drastische Schritt unter anderem mit den hohen Kerosinkosten, die im Zusammenhang mit der veralteten Flotte des Regionalfliegers angefallen seien. Am Flughafen Frankfurt, einem der wichtigsten Drehkreuze der Lufthansa, mussten am Freitag erneut rund 650 von insgesamt 1337 geplanten Starts und Landungen annulliert werden, wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte. Diese Zahlen beziehen sich zwar auf sämtliche Airlines am Standort, die überwiegende Mehrheit der Annullierungen ist jedoch auf den Streik der Lufthansa-Piloten zurückzuführen. Auch zahlreiche Verbindungen in die Schweiz waren von den Auswirkungen betroffen. Am Flughafen Zürich wurden sechs Abflüge und ebenso viele Ankünfte von und nach Frankfurt annulliert, wie eine Sprecherin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Freitag auf Anfrage bestätigte. Am Genfer Flughafen wurden insgesamt vier Flüge gestrichen, darunter eine Verbindung nach Frankfurt und eine nach München. Laut einer Sprecherin der Lufthansa wird für Samstag wieder ein weitgehend normales Flugprogramm angestrebt. Sie räumte jedoch ein, dass es weiterhin zu vereinzelten Flugstreichungen und -verspätungen kommen könne. Die 24 Passagier- und drei Frachtmaschinen der Cityline werden ab Samstag ausser Betrieb genommen. Die Cityline erfüllte in der Vergangenheit die Funktion von Zubringerflügen zu den Drehkreuzen nach Frankfurt und München unter den Flugnummern der Lufthansa. Diese Flüge werden ab Samstag annulliert, erklärte die Sprecherin weiter. Betroffene Passagiere würden umgebucht oder erhielten eine Erstattung des Flugpreises. In den kommenden Wochen werde geprüft, in welchem Umfang das bisherige Flugangebot der Cityline ersetzt werden könne. Die Vereinigung Cockpit hatte den verschärften Sparkurs des Lufthansa-Konzerns scharf kritisiert und Zweifel an der Rechtfertigung dieser Massnahmen geäussert. Es handelte sich um den fünften Streiktag in Folge innerhalb der Woche. An vier Tagen waren die Piloten zur Arbeitsniederlegung aufgerufen worden, an zwei Tagen die Flugbegleiter. Im Kern der Tarifverhandlungen ging es bei den Lufthansa- und Cargo-Piloten um höhere Beiträge des Arbeitgebers zu den Betriebsrenten. Bei der Cityline standen höhere Gehälter im Fokus der Verhandlungen, bevor die Einstellung des Betriebs erfolgte





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