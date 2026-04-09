Lufthansa-Kabinenpersonal streikt am Freitag: Chaos droht zum Ferienende

Am Freitag kommt es zu einem Streik des Kabinenpersonals von Lufthansa und Lufthansa Cityline. Grund sind festgefahrene Tarifverhandlungen und die ausbleibende Bereitschaft der Arbeitgeberseite, auf Forderungen einzugehen. Reisende müssen sich auf Verspätungen und Ausfälle einstellen, insbesondere am Ende der Osterferien.

Am Freitag drohen zahlreichen Lufthansa -Passagieren Verspätungen und Flugausfälle, da die Gewerkschaft Ufo das Kabinenpersonal der größten deutschen Fluggesellschaft und ihrer Regionaltochter Lufthansa Cityline zum Streik aufgerufen hat. Dieser Streik fällt unglücklich in die letzte Woche der Osterferien in Bayern, Hessen und anderen Bundesländern, wodurch es zu erheblichen Beeinträchtigungen im Rückreiseverkehr kommen könnte. Der Arbeitskampf soll am 10.

April von 00:01 bis 22:00 Uhr stattfinden und betrifft sämtliche Abflüge von Lufthansa ab den Drehkreuzen Frankfurt und München. Die Gewerkschaft Ufo begründet den Streik mit dem festgefahrenen Zustand der Tarifverhandlungen, die sich seit rund fünf Monaten über einen neuen Manteltarifvertrag ziehen, ohne dass bisher eine Einigung erzielt wurde. In einer Urabstimmung sprachen sich 94 Prozent der Ufo-Mitglieder für Streikmaßnahmen aus, was das Ausmaß der Unzufriedenheit innerhalb des Kabinenpersonals verdeutlicht.\Die Hauptursache für den Streik ist der Vorwurf der Gewerkschaft, dass Lufthansa sich in den Verhandlungen nicht bewegt habe und kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt habe. Ufo kritisiert, dass Lufthansa unter dem Stichwort Produktivität Einschnitte bei bestehenden Schutzregelungen für das Personal fordere. Der Vorsitzende Joachim Vázquez Bürger betont, dass man die Osterfeiertage bewusst aussparte, um Reisende zu schonen, doch nun Beeinträchtigungen kaum vermeidbar seien. Auch die Tarifkommission unterstreicht die Verhandlungshindernisse, da die Arbeitgeberseite sich ihrer Meinung nach nicht bewegt hat. Auch bei Lufthansa Cityline wird gestreikt. Hintergrund ist hier die ausbleibende Bereitschaft der Arbeitgeberseite, Verhandlungen über einen tariflichen Sozialplan aufzunehmen, trotz der geplanten Einstellung des Flugbetriebs und der existenziellen Folgen für rund 800 Kabinenbeschäftigte. Die Gewerkschaft sieht die Zukunft der Mitarbeiter als unsicher und beklagt, dass keine ausreichende Absicherung angeboten werde. Die Situation verschärft sich weiter, da das Management eine sichere Perspektive verweigert. In der Vergangenheit gab es bereits Streiks beim Cockpitpersonal von Lufthansa, Lufthansa Cargo und Lufthansa Cityline, die zu massiven Flugausfällen führten. Diese Streiks betrafen unter anderem Streitigkeiten über die betriebliche Altersversorgung und Vergütungstarifverträge.\Die aktuelle Situation spiegelt die anhaltenden Herausforderungen in der Luftfahrt wider, insbesondere in Bezug auf Tarifverhandlungen, Arbeitsbedingungen und die Zukunftsperspektiven des Personals. Während der Streik Auswirkungen auf den Flugverkehr haben wird, betont die Gewerkschaft ihre Gesprächsbereitschaft, jedoch nur unter der Voraussetzung eines konkreten Angebots. Die Passagiere müssen sich auf erhebliche Unannehmlichkeiten einstellen, da Flüge gestrichen oder verspätet werden. Dies trifft besonders diejenigen, die sich auf dem Weg zurück von den Osterferien befinden. Die Situation bei Lufthansa Cityline verschärft sich zudem durch die geplante Einstellung des Flugbetriebs und die damit verbundenen Arbeitsplatzverluste. Die Tarifauseinandersetzungen, die sich seit Monaten hinziehen, zeigen die Zerrissenheit zwischen der Unternehmensführung und den Arbeitnehmervertretern. Die bevorstehenden Verhandlungen werden entscheidend sein, um eine Lösung zu finden und weitere Arbeitskämpfe zu vermeiden. Die Berichterstattung rund um die Luftfahrt wird durch aktuelle Entwicklungen wie Steuern auf Standby-Flüge, die Auslieferung neuer Flugzeuge und die Entwicklungen in der Branche beeinflusst





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