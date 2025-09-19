Lufthansa Group warnt vor Streik und nennt erstmals Zahlen: Kern-Fluggesellschaft hochdefizitär

Die Lufthansa Group kämpft mit finanziellen Schwierigkeiten und sieht sich mit der drohenden Streikgefahr der Pilotinnen und Piloten konfrontiert. Erstmals wurden konkrete Zahlen genannt, die die Verluste der Kern-Fluggesellschaft verdeutlichen. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat eine Urabstimmung eingeleitet, die über einen möglichen Streik entscheiden soll. Die Führung bezeichnet die Forderungen der Gewerkschaft als untragbar, während die Gewerkschaft Nachbesserungen bei der Altersvorsorge fordert.

Die Lufthansa Group steht vor erneuten Herausforderungen, da die Kern-Fluggesellschaft bereits jetzt mit erheblichen finanziellen Problemen kämpft. In einem internen Gespräch wurden erstmals konkrete Zahlen genannt, die das Ausmaß der Krise verdeutlichen. Gleichzeitig droht erneut ein Streik der Pilot innen und Pilot en, da die Verhandlungen über die Altersvorsorge gescheitert sind. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat eine Urabstimmung eingeleitet, die bis zum 30. September läuft.

Die Kern-Fluglinie Lufthansa Classic verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen Verlust von 274 Millionen Euro, während der gesamte Konzernbereich Lufthansa Airlines ein Minus von 307 Millionen Euro verzeichnete. Die Fluggesellschaft sieht sich mit steigenden Vorsorgekosten konfrontiert, die durch die Forderungen der Pilotinnen und Piloten verursacht werden. Die Lufthansa-Führung bezeichnet diese Forderungen als untragbar und warnt vor einer Verdoppelung der Vorsorgekosten auf 228 Millionen Euro jährlich. Diese finanzielle Belastung gefährdet die Zukunft der Fluggesellschaft, da strukturelle Veränderungen notwendig sind, um wieder in die Gewinnzone zu gelangen. Die Verhandlungen zwischen der Lufthansa und der Vereinigung Cockpit sind gescheitert, da die Gewerkschaft keine ausreichenden Zugeständnisse seitens der Unternehmensführung erhalten hat. Die Pilotinnen und Piloten fordern Nachbesserungen bei der Altersvorsorge, nachdem die Risikoanteile bereits 2017 einseitig auf die Beschäftigten abgewälzt wurden. Lufthansa-Chef Jens Ritter betont, dass die aktuellen Forderungen der Gewerkschaft schlicht nicht bezahlbar seien und die finanzielle Situation des Unternehmens weiter belasten würden. Die Führung argumentiert, dass die vorgelegten Angebote der Gewerkschaft nicht ausreichen, um die berechtigten Forderungen zu erfüllen. Die angespannte Situation wird durch den Dauerstreit um die neuen Konzernairlines City Airlines und Discover weiter verschärft, da diese teils zu günstigeren Bedingungen arbeiten. Die Vereinigung Cockpit und die Kabinengewerkschaft Ufo befürchten einen schleichenden Abfluss von Flugzeugen und Arbeitsplätzen aus der Kernmarke Lufthansa. Ritter verteidigt die Investitionen in neue Flugzeuge und verweist auf die geplante Erweiterung der Langstreckenflotte. Die Lufthansa Group betont die Bedeutung von strukturellen Veränderungen und die Notwendigkeit, die Kern-Fluggesellschaft wieder rentabel zu machen. Die finanzielle Schieflage der Lufthansa wird durch die Verluste in der Classic-Sparte und dem gesamten Lufthansa Airlines Bereich verdeutlicht. Die Konzernleitung bemüht sich, die Gründe für die aktuelle finanzielle Situation zu erklären und die Notwendigkeit von Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit zu unterstreichen. Die Unternehmensführung betont die Bedeutung von unabhängigem Luftfahrtjournalismus und bittet um Unterstützung. Die jüngsten Entwicklungen in der Luftfahrtbranche werden ebenfalls thematisiert, darunter der neue Chef von Discover Airlines, ein Zwischenfall mit einer Boeing 737 und einem Airbus A330 sowie die Außerdienststellung der kenianischen Regierungsmaschine





