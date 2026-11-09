Lufthansa Group und Air Baltic verlängern Wet-Lease-Vertrag auf sechs Flugzeuge

Lufthansa Group und Air Baltic schließen neuen Wet-Lease-Deal ab. Die Anzahl der Airbus A220 sinkt von bis zu 21 auf maximal sechs Maschinen für die Sommersaison.

Die Lufthansa Group und die lettische Nationalairline Air Baltic haben eine neue langfristige Wet-Lease-Vereinbarung unterzeichnet, die die vorherige Kooperation deutlich reduziert. Während in der Vergangenheit bis zu 21 Airbus A220 -300 der lettischen Fluggesellschaft im Auftrag des deutschen Konzerns flogen, sieht der neue Vertrag maximal sechs Flugzeuge für die Sommersaison vor. Für den Winter sind darüber hinaus vier Maschinen vertraglich festgelegt. Diese drastische Verringerung der Kapazitäten markiert ein neues Kapitel in der strategischen Ausrichtung beider Fluggesellschaften.

Deutlicher Rückgang der Flugzeugkapazitäten

Die Zusammenarbeit zwischen Lufthansa Group und Air Baltic hat sich von einer umfassenden Flottenerweiterung zu einer stark eingeschränkten Partnerschaft gewandelt. In früheren Verträgen war ein Kontingent von bis zu 21 Airbus A220 vorgesehen, das jedoch von der deutschen Gruppe nie vollständig ausgeschöpft wurde. Dennoch waren zeitweise bis zu 20 der limettengrünen Maschinen der Letten für Austrian Airlines, Brussels Airlines und vor allem Swiss im Einsatz. Mehr als ein Drittel der gesamten Flotte von Air Baltic war damit für die Lufthansa Group im Wet-Lease tätig. Diese intensive Nutzung endet nun, da die neuen Vereinbarungen eine klare Obergrenze setzen.

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Strategische Neuausrichtung von Swiss und Brussels Airlines

Die Entscheidung der Lufthansa Group, die Kapazitäten zu drosseln, hängt direkt mit den eigenen Plänen der Tochtergesellschaften zusammen. Swiss hat bereits angekündigt, im Sommer 2027 gänzlich auf die Nutzung von Flugzeugen von Air Baltic zu verzichten. Auch Brussels Airlines setzt nicht länger auf die lettische Partnerfluggesellschaft. Während diese beiden Marken die Zusammenarbeit beenden, hielten sich andere Gesellschaften der Gruppe bisher zurück, doch nun ist die Richtung klar. Air Baltic gibt an, dass die reduzierte Kapazität eine ausgewogenere Zuweisung im Einklang mit dem neuen Geschäftsplan ermögliche. Diese Anpassung ist notwendig, da die Lufthansa Group ihre Flottenplanung und Marktpositionierung neu justiert.

Neue Wachstumsziele und Fokussierung auf Riga

Air Baltic plant seine eigene Flotte grundlegend neu. Bis 2027 wird die Airline mit einer Flotte von 36 Flugzeugen operieren. Die ambitionierte alte Strategie, bis 2031 auf 100 Maschinen zu wachsen, wurde fallen gelassen. Stattdessen zielt Air Baltic nun darauf ab, bis 2031 auf 41 Flugzeuge zu wachsen, was einem erheblichen Unterschied zur ursprünglichen Vision entspricht. Parallel dazu hat die lettische Fluggesellschaft bekanntgegeben, sich wieder stärker auf ihr Drehkreuz in Riga zu konzentrieren. Im Wet-Lease-Geschäft will sich Air Baltic künftig auf ganzjährige Partnerschaften statt auf saisonale Spitzenlasten beschränken. Neben der Lufthansa Group ist Air Serbia aktueller Kunde, wobei im Sommer vier Jets und im Winter zwei Maschinen für die serbische Nationalairline vorgesehen sind.

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Gründe für die fortgesetzte, reduzierte Partnerschaft

Dass Lufthansa Group die Zusammenarbeit mit Air Baltic fortsetzt, auch wenn nur noch sechs Flugzeuge vorgesehen sind, ist aus mehreren Gründen strategisch sinnvoll. Die lettische Fluggesellschaft gilt als zuverlässig und liefert eine hohe Qualität, was sich regelmäßig in positiven Umfragen bei den Passagierinnen und Passagieren widerspiegelt. Zudem ist die Lufthansa Group mit zehn Prozent Anteil die zweitgrößte Aktionärin von Air Baltic. Diese finanzielle Verflechtung unterstreicht die Bedeutung der Partnerschaft. Es ist noch nicht bekannt, welche der verbliebenen Gesellschaften der Gruppe die sechs zugesagten Airbus A220 tatsächlich nutzen wird. Da Swiss und Brussels Airlines aussteigen, wird die Verteilung auf die verbleibenden Marken erwartet.

Kostenreduktion und Strukturveränderungen bei Air Baltic

Die drastische Reduzierung der Wet-Lease-Kapazitäten geht mit erheblichen personellen Veränderungen bei Air Baltic einher. Die lettische Fluggesellschaft plant, rund 100 Pilotinnen und Piloten sowie 200 Flugbegleitende zu entlassen. Diese Maßnahme dient der Anpassung der Betriebskosten an das kleinere Flottenwachstum von 41 Maschinen bis 2031. Die verbleibende Flotte wird zudem technischer modernisiert. Teile der Flotte werden in Airbus A350-900 und A350-900 ULR nachgerüstet. Langfristig ist zudem der Einsatz der Boeing 777-9 für die neue Langstreckenkabine geplant. Diese Schritte sollen die Wettbewerbsfähigkeit von Air Baltic auf dem europäischen Markt stärken, während die Abhängigkeit von externen Wet-Lease-Partnern wie der Lufthansa Group signifikant gesunken ist.