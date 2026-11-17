Ab 2027 bietet Lufthansa auf drei Routen neue Business Sitze mit 2-2 Konfiguration. Mehr Komfort und feste Preise für Fluggäste.

Lufthansa kündigt eine signifikante Erweiterung des Komfortangebots im Kurzstreckenbereich an. Das deutsche Flaggschiff wird ab dem 1. März 2027 sogenannte Premium Business Sitze in ausgewählte Airbus A320 -Flugzeuge einbauen. Diese Innovation zielt darauf ab, das Angebot auf wichtigen Europastrecken zu professionalisieren und einen klaren Unterschied zur Standard-Wirtschaftsklasse sowie zur herkömmlichen Business Class zu schaffen.

Der Umbruch beginnt bei der Tochtergesellschaft Eurowings. Sie testet seit dem Winter 2025/26 Recliner-Sitze des italienischen Herstellers Geven im Airbus A320 Neo auf Flügen nach Dubai. Diese ersten Erfahrungen fließen nun direkt in das Konzept der Muttergesellschaft ein. Lufthansa plant, die neuen Sitze ab Ende 2026 in den regulären Flugbetrieb zu integrieren.

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Neue 2-2 Konfiguration ersetzt Standard Bestuhlung

Die neuen Premium Business Sitze bieten eine deutliche Verbesserung der persönlichen Raumverhältnisse im Flugzeugrumpf. Anstatt der üblichen sechs Sitze pro Reihe in der bekannten 3-3-Aufteilung, finden auf den ersten beiden Reihen der Business Class nur vier Sitze Platz. Diese 2-2-Konfiguration sorgt für mehr individuellen Freiraum und erhöht den Komfort erheblich.

Lufthansa gibt den Sitzabstand mit fast einem Meter an. Dieser Wert übertrifft den Standard der konventionellen Business Class bei weitem. Die Sitze verfügen über eine verstellbare Rückenlehne, die deutlich weiter zurückgeklappt werden kann als bei den bisherigen Modellen. Fluggäste erhalten zudem eine integrierte Beinstütze und eine Fußauflage für zusätzliche Erholungsmöglichkeiten.

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Weitere Ausstattungsmerkmale umfassen einen ausklappbaren Tisch und zusätzlichen Stauraum direkt am Sitz. Das Design orientiert sich an Konzepten, die aus dem US-amerikanischen Markt bekannt sind. Die Entscheidung fiel nach internen Studien über Investitionssummen, Chancen und Risiken.

Feste Routen und eingeschränkte Flexibilität

Lufthansa wird zunächst sechs Airbus A320 Ceo mit jeweils acht dieser Premium-Sitze ausstatten. Das erste umgerüstete Flugzeug soll bereits ab dem 16. Dezember im regulären Flugverkehr eingesetzt werden. Ab Februar 2027 folgen dann die festen Routen.

Die Premium Business Sitze kommen vorerst auf drei spezifischen Verbindungen zum Einsatz. Dazu gehören die Strecken zwischen Frankfurt und Athen, Frankfurt und Nizza sowie Frankfurt und Kairo. Diese Auswahl wurde getroffen, um die Akzeptanz und Nachfrage im Alltagstest zu messen.

Die Einführung ist als kommerzieller Test konzipiert. Das Ziel besteht darin, das Nutzerverhalten zu analysieren und die Bereitschaft der Kunden zur Zahlung höherer Preise zu prüfen. Basierend auf diesen Ergebnissen wird Lufthansa entscheiden, ob eine Ausweitung des Angebots auf weitere Flugzeuge und Routen sinnvoll ist.

Preismodell und Reservierungsverfahren

Fluggäste können den Premium Business Seat direkt bei der Buchung oder nachträglich über die Sitzplatzreservierung auswählen. Das Preismodell unterscheidet sich von der üblichen dynamischen Preisgestaltung für Sitze. Ein konkretes Beispiel zeigt, dass die Reservierung eines Premium-Business-Sitzes auf der Strecke Frankfurt nach Nizza am 7. April 2027 im Tarif Business Flex 99 Euro kostet.

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Hinter den Premium-Reihen werden sechs weitere Reihen mit der normalen Business Class angezeigt. Diese konventionellen Sitze verfügen über freie Mittelsitze und bleiben dem Standard vorbehalten. Fluggäste mit höherer Zahlungsbereitschaft können somit explizit den zusätzlichen Komfort buchen.

Die starre Konfiguration der Premium Sitze birgt auch operative Nachteile für die Airline. Im Gegensatz zur variablen Bestuhlung lässt sich der Bereich nicht flexibel anpassen. Wenn niemand die Premium Sitze reserviert, kann Lufthansa sie nicht in Economy Sitze umwandeln. Umgekehrt ist ein spontaner Ausbau des Angebots bei hoher Nachfrage ebenfalls nicht möglich.

Technische Aufrüstung und Internet Zugang

Während der Umbauphase erhalten die betroffenen Flugzeuge auch neue Kommunikationstechnik. Alle sechs umgerüsteten Airbus A320 Ceo werden mit Starlink-Internet ausgestattet. Diese Satellitenverbindung bietet Fluggästen und Besatzung eine zuverlässige und schnelle Internetverbindung während des Fluges.

Die Integration der neuen Technologie ist ein wichtiger Schritt zur Modernisierung der Flotte. Sie ergänzt das physische Upgrade der Kabinenkonfiguration. Lufthansa setzt dabei auf bewährte Hardware, die bereits in anderen Bereichen der Luftfahrt getestet wurde.

Die Strategie folgt einem klaren Lehrplan aus der Tochter Eurowings. Dort wurde die Nachfrage nach komfortableren Sitzmöglichkeiten im Kurzstreckenbereich bereits erfolgreich ermittelt. Lufthansa nutzt diese Erkenntnisse, um die eigene Produktlinie gezielt zu schärfen und sich im wettbewerbsintensiven Markt zu positionieren.