Lufthansa führt neuen Economy Basic-Tarif ein: Weniger Gepäck, günstigerer Preis

Die Lufthansa Group und Swiss führen einen neuen Economy Basic-Tarif ein, der auf Kurz- und Mittelstreckenflügen nur noch eine kleine Tasche beinhaltet. Der Light-Tarif wird voraussichtlich teurer, bietet aber weiterhin Handgepäck. Buchbar ab 28. April.

Die Lufthansa Group revolutioniert ihre Tarif struktur für Kurz- und Mittelstreckenflüge mit der Einführung eines neuen, besonders preisgünstigen Economy Basic - Tarif s. Dieser Tarif stellt eine deutliche Veränderung für Reisen de dar, da er lediglich die Mitnahme einer kleinen Laptoptasche oder eines kleinen Rucksacks erlaubt.

Der traditionelle Anspruch auf Handgepäck, wie er von vielen Reisenden gewohnt ist, ist nunmehr erst ab dem teureren Light-Tarif inbegriffen. Diese Neuerung betrifft nicht nur die Kernmarke Lufthansa, sondern wird konzernweit bei Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Lufthansa City Airlines, Air Dolomiti und auch bei der Schweizer Fluggesellschaft Swiss implementiert. Für Schweizer Reisende bedeutet dies konkret, dass der günstigste Ticketpreis künftig ohne die Möglichkeit der kostenlosen Mitnahme eines Rollkoffers verbunden sein wird.

Swiss betont jedoch, dass es sich hierbei um eine Erweiterung des Angebots handelt und dass alle bestehenden Tarife weiterhin mindestens ein Handgepäckstück beinhalten. Die zentrale Frage, die sich viele Reisende stellen, ist, ob die Einführung des Economy Basic-Tarifs zu einer Erhöhung der Preise des bisher günstigsten Light-Tarifs führen wird. Laut Michael Pelzer, Mediensprecher von Swiss, wird der neue Basic-Tarif tatsächlich günstiger sein als der aktuell günstigste verfügbare Tarif.

Die genaue Preisdifferenz hängt jedoch, wie bei Flugtickets üblich, von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Flugstrecke, die Auslastung des Fluges und weitere dynamische Elemente. Eine klare Aussage darüber, wie sich die Preise der bestehenden Tarife im Zuge dieser Umstellung verändern werden, kann Swiss zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht treffen. Es ist davon auszugehen, dass die Preisgestaltung flexibel an die Nachfrage angepasst wird. Trotz der Einschränkungen beim Gepäck bleibt der Service an Bord weitgehend unverändert.

Passagiere im Economy Basic-Tarif können weiterhin kostenloses Wasser und das traditionelle Swiss Schöggeli genießen. Zusätzliche Speisen und Getränke können gegen Gebühr an Bord bestellt werden. Diese Entscheidung unterstreicht das Bestreben der Lufthansa Group, ihren Kunden eine größere Auswahl an Tarifen anzubieten, die unterschiedlichen Bedürfnissen und Budgets gerecht werden. Der neue Economy Basic-Tarif gilt ausschließlich für Flüge innerhalb Europas.

Auf Langstreckenflügen existiert bereits ein Tarif mit dem gleichen Namen, jedoch mit einem abweichenden Leistungsumfang. Die genauen Strecken, auf denen der neue Tarif in der Anfangsphase buchbar sein wird, sind noch nicht vollständig bekannt. Swiss plant, den Tarif schrittweise einzuführen und wird voraussichtlich in der kommenden Woche weitere Details bekannt geben. Die Buchung der neuen Tarife ist ab Dienstag, den 28.

April, über die Website Swiss.com möglich. Als positive Ergänzung wird der bestehende Light-Tarif um eine Option zur kostenpflichtigen Umbuchung erweitert, was den Reisenden zusätzliche Flexibilität bietet. Die Einführung des Economy Basic-Tarifs ist ein strategischer Schritt der Lufthansa Group, um im wettbewerbsintensiven Flugmarkt attraktive Preisoptionen anzubieten und gleichzeitig die Einnahmen zu optimieren. Es bleibt abzuwarten, wie die Reisenden auf diese Neuerung reagieren und ob sie den neuen Tarif in großem Umfang nutzen werden.

Die Airline erwartet, dass der neue Tarif insbesondere preisbewusste Reisende ansprechen wird, die bereit sind, auf die kostenlose Mitnahme von Handgepäck zu verzichten, um von einem günstigeren Ticketpreis zu profitieren





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