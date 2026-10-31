Lufthansa-Flugbegleiter stirbt bei Unfall in Luxushotel in Bengaluru

Ein Lufthansa-Flugbegleiter und ein slowakischer Gast sind bei einem Unfall im Pool eines Luxushotels in Bengaluru gestorben. Die Ursache ist noch unklar.

Ein Flugbegleiter der Lufthansa ist während eines Zwischenstopps in der indischen Millionenstadt Bengaluru bei einem Unfall in einem Luxushotel ums Leben gekommen. Wie die Lufthansa in Frankfurt bestätigte, ereignete sich der Vorfall am Freitag. Nach Angaben indischer Medien starben der Lufthansa -Mitarbeiter und ein weiterer ausländischer Gast möglicherweise durch einen Stromschlag im Hotelpool. Die polizeilichen Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauerten zunächst noch an.

Bei dem verstorbenen Lufthansa-Mitarbeiter handelt es sich den Berichten zufolge um einen Mann aus Deutschland. Der zweite Tote sei ein slowakischer Gast gewesen. Der indische Sender NDTV sprach von einem schockierenden Vorfall, der sich ereignete, als die beiden Männer im Pool des Hotels im dritten Stock schwimmen gingen.

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Lufthansa bestätigt Tod des Flugbegleiters

Die Lufthansa bestätigte auf Anfrage, dass ein Flugbegleiter während des Zwischenstopps in Bengaluru, das früher Bangalore hiess, bei einem Unfall am Freitag ums Leben gekommen sei. Angaben zum Unfallhergang oder zur verstorbenen Person machte das Unternehmen aus Rücksicht auf die Privatsphäre der Betroffenen nicht. In einer Mitteilung drückte die Airline ihr tiefstes Mitgefühl für die Familie, die Angehörigen und Freunde des verstorbenen Crewmitglieds aus.

Der Zwischenstopp in Bengaluru gehört für Lufthansa-Crews auf Indien-Flügen zum regulären Ablauf. Dass ein Besatzungsmitglied während einer Ruhezeit in einem Hotel verunglückt, ist ein aussergewöhnlicher Vorfall, der über die Airline hinaus Aufmerksamkeit erregte.

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Rettungsversuch im Hotelpool mit Verletzten

Beim Versuch, die beiden Männer zu retten, wurden nach den Berichten ein US-amerikanischer Hotelgast sowie ein indischer Poolmitarbeiter verletzt. Sie seien zunächst im Krankenhaus behandelt worden, inzwischen aber ausser Gefahr. Der Pool bleibe indischen Medien zufolge zunächst wegen Wartungsarbeiten geschlossen.

Das Hotel sagte demnach zu, die Ermittlungen der örtlichen Behörden in vollem Umfang zu unterstützen. Die genauen Umstände des Unfalls, insbesondere die Frage nach einem möglichen Stromschlag im Pool, sind Gegenstand der laufenden Untersuchungen der indischen Polizei.

Hintergrund: Bengaluru als Zentrum der IT-Branche

Bengaluru ist eine Millionenstadt im Süden Indiens und wegen der grossen Konzentration von IT-Unternehmen auch als Silicon Valley Indiens bekannt. Die Stadt zählt zu den wichtigsten Wirtschaftszentren des Landes und wird von internationalen Reisenden und Geschäftsleuten häufig besucht.

Luxushotels in der Region richten sich entsprechend auch an internationale Gäste und Flugbesatzungen. Der Vorfall wirft Fragen zur Sicherheit der Hotelanlagen auf, bis die Ermittlungsergebnisse vorliegen. Die Lufthansa verwies auf die laufenden Untersuchungen und machte keine weiteren Angaben zum Hergang des Unfalls.