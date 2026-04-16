Lufthansa Cityline stellt Flüge sofort ein – Ende einer Ära nach 70 Jahren

Die Lufthansa-Tochter Lufthansa Cityline stellt mit sofortiger Wirkung den Flugbetrieb ein. Das Management spricht von einem temporären Stopp, doch die Beendigung der Wet-Lease-Verträge durch die Muttergesellschaft deutet auf ein endgültiges Aus hin. Hintergrund sind die Defizite der Airline und die aktuellen Streiks, die den Prozess beschleunigen.

Die Lufthansa Cityline stellt mit sofortiger Wirkung den Flugbetrieb ein. Während das Management der Regionaltochter von einem vorerst temporären Stopp spricht, laufen im Mutterkonzern bereits Vorbereitungen für einen Sozialplan für die betroffenen Mitarbeiter. Die Führung der Lufthansa machte deutlich, dass Lufthansa Cityline ein Auslaufmodell ist und spätestens im kommenden Jahr geschlossen werden sollte. Nun tritt dieses Ende jedoch schneller ein als ursprünglich geplant.

Die Lufthansa hat entschieden, die Wet-Lease-Verträge mit Lufthansa Cityline mit sofortiger Wirkung zu beenden, wie die beiden Chefs der Zubringerairline, Fabian Schmidt und Frank Maleiner, in einem Schreiben an die Belegschaft mitteilten. Diese Entscheidung betrifft auch die Frachtflüge, da Lufthansa Cargo ebenfalls die Beendigung der Verträge angedroht hat. Für Lufthansa Cargo betreibt Cityline derzeit vier Airbus A321 P2F. Im Liniendienst fliegt die Airline aktuell mit 27 aktiven Flugzeugen, darunter 15 Bombardier CRJ 900 und zwölf Airbus A319. Die Einstellung des Betriebs sei zwingend notwendig. Die dreifache Betonung der temporären Natur der Maßnahme – „vorerst bis auf Weiteres temporär“ – lässt jedoch erahnen, dass eine Rückkehr zum Normalbetrieb unwahrscheinlich ist. Die Fluggesellschaft wird ab sofort keine Flüge mehr durchführen. Die Führung der Lufthansa Cityline bezeichnet diesen Schritt als schmerzhaft, aber unvermeidbar und begründet ihn mit einer umfänglichen Prüfung. Alle betroffenen Mitarbeiter im Cockpit und in der Kabine werden widerruflich, mit wenigen Ausnahmen, freigestellt. Zugleich werden nun die notwendigen Beratungen mit den zuständigen Gremien über die weiteren Schritte aufgenommen. Dies stellt einen harten Schlag für die Angestellten dar, die bereits durch den Aufbau von City Airlines unter Druck standen. Die 27 operativen Flugzeuge von Lufthansa Cityline werden endgültig aus dem Programm genommen, um weitere Verluste der defizitären Fluggesellschaft zu reduzieren. Insbesondere die CRJ 900 stehen kurz vor dem Ende ihrer technischen Einsatzfähigkeit und weisen vergleichsweise hohe Betriebskosten auf. Zu den Airbus A319 äußerte sich der Konzern nicht weiter. Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggemann hatte den Schritt bereits angedeutet und die aktuellen Streiks als unverantwortlich bezeichnet. Er betonte, dass Lufthansa Cityline hochdefizitär sei und mit ihrer aktuellen Kostenstruktur nicht mehr wettbewerbsfähig sei. Die Streiks würden den Druck erhöhen und diesen Prozess weiter beschleunigen. Lufthansa Group Finanzchef Till Streichert bestätigte, dass die aktuelle Krise Lufthansa zu einem früheren Ende von Cityline zwinge, als ursprünglich geplant. Er bezeichnete diesen Schritt als schmerzhaft, insbesondere für die Kolleginnen und Kollegen von Lufthansa Cityline, und hob die Wichtigkeit hervor, Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten im Konzern zu finden. Die Lufthansa verweist auf bereits in der Vergangenheit gemachte Angebote: Bodenmitarbeitern wurde die Beschäftigung bei der neu gegründeten Lufthansa Aviation angeboten, und Crewmitglieder aus Cockpit und Kabine können sich für die Lufthansa City Airlines bewerben. Das Unternehmen bekräftigt, dass das Ziel bleibe, Crews der Lufthansa Cityline Optionen für eine berufliche Perspektive innerhalb der Lufthansa-Gruppe zu ermöglichen. Darüber hinaus werden Gespräche mit den Betriebspartnern über einen Interessenausgleich und Sozialplan aufgenommen. Die Geschichte von Lufthansa Cityline reicht über 70 Jahre zurück. Sie entwickelte sich aus der 1958 von Jan Janssen und Martin Dekker gegründeten Ostfriesischen Lufttaxi. Die kleine Inselfluggesellschaft wuchs schnell, erlitt jedoch 1970 einen Rückschlag und wurde verkauft. Später wurde sie als DLT Deutsche Luftverkehrsgesellschaft neu ausgerichtet und um Linienverbindungen erweitert. Ab 1978 begann die enge Zusammenarbeit mit Lufthansa, die zunächst Anteile übernahm, ihr Streckennetz teilweise an DLT auslagerte und die Beteiligung schrittweise bis zur vollständigen Übernahme im Jahr 1993 ausbaute. Bereits 1992 war die Airline in Lufthansa Cityline umbenannt worden. Die aktuelle Entscheidung markiert das Ende einer langen und wechselvollen Geschichte. Die Auswirkungen auf die rund 1.000 betroffenen Mitarbeiter sind erheblich, zumal viele von ihnen langjährige Erfahrung bei der Airline gesammelt haben. Die Bemühungen der Lufthansa, alternative Beschäftigungsmöglichkeiten anzubieten, sind ein wichtiger Schritt, doch die Unsicherheit und der Verlust des vertrauten Arbeitsplatzes werden bei vielen tiefe Spuren hinterlassen. Die Zukunft der Luftfahrtbranche ist geprägt von ständigen Veränderungen und Anpassungen, und Lufthansa Cityline ist nun ein weiteres Beispiel dafür, wie sich Marktbedingungen und strategische Ausrichtungen auf etablierte Unternehmen auswirken können





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Lufthansa Cityline Flugbetrieb Eingestellt Sozialplan Streiks Lufthansa Group

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