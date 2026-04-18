Lufthansa Cityline stellt Betrieb ein: Lücke im Flugplan und Sorge um innerdeutsche Strecken

Lufthansa Cityline hat mit sofortiger Wirkung den Betrieb eingestellt. Dies führt zu tausenden wegfallenden Flügen pro Woche, insbesondere auf innerdeutschen Routen. Die Lufthansa Group arbeitet mit Hochdruck an Lösungen, um die entstandenen Lücken zu schließen und strebt eine zeitnahe Neugestaltung des Flugplans an. Betroffene Reisende werden informiert und müssen sich auf kurzfristige Änderungen einstellen.

Das abrupte Ende der Lufthansa Cityline reißt eine spürbare Lücke in den Flugplan des Konzerns, insbesondere auf innerdeutschen Verbindungen. Die Airline, die seit Jahrzehnten als wichtige Zubringergesellschaft für die Lufthansa fungierte, hat ihren Betrieb mit sofortiger Wirkung eingestellt. Diese Entscheidung hat zur Folge, dass wöchentlich rund 1000 Flüge wegfallen, die von der kleineren Fluggesellschaft im Auftrag der Muttergesellschaft durchgeführt wurden.

Darunter sind etwa 300 Inlandsflüge, die beispielsweise München mit Städten wie Dresden, Münster oder Stuttgart verbanden. Die Lufthansa Group betont jedoch, dass die bedienten Strecken nicht aufgegeben werden. Ein Sprecher der Lufthansa Group teilte mit, dass mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet wird, um die entstandene Kapazität aufzufangen. Konkret wird innerhalb des Konzerns geprüft, welche anderen Fluggesellschaften die wegfallenden Flüge von Cityline übernehmen können. Bis eine solche Umstrukturierung greift, sind jedoch Annullierungen und kurzfristige Änderungen für betroffene Reisende unumgänglich. Die Passagiere werden derzeit über die vorgenommenen Änderungen informiert. Eine zeitnahe Vorstellung von Lösungen für die neu entstandenen Lücken im Streckennetz und die wegfallenden Flugverbindungen wird in Aussicht gestellt. Die Geschichte von Lufthansa Cityline reicht bis ins Jahr 1958 zurück, als die Fluggesellschaft gegründet wurde. Über verschiedene Entwicklungsphasen hinweg etablierte sie sich als die heutige Zubringerairline. Die enge Partnerschaft mit der Lufthansa begann bereits 1978 und mündete 1993 in die vollständige Übernahme durch den Konzern. Diese Entwicklung unterstreicht die langjährige Bedeutung von Cityline für die Strategie und das Streckennetz der Lufthansa. Die redaktionelle Arbeit von aeroTELEGRAPH basiert auf fundierter Recherche, sachlicher Einordnung und Unabhängigkeit. Die Fachredaktion verfügt über tiefgreifende Kenntnisse der Luftfahrtbranche, gewonnen durch Interviews, Datenanalysen und Recherchen vor Ort. Leser, die diese unabhängige Berichterstattung unterstützen möchten, können dies durch eine monatliche Spende bereits für den Preis eines Kaffees tun. Ihre finanzielle Unterstützung ermöglicht die Fortsetzung dieser qualitativen Arbeit und garantiert das Lesen von aeroTELEGRAPH ohne Werbeeinblendungen, da sie einen direkten Unterschied macht. Die Entscheidung zur Einstellung des Betriebs von Lufthansa Cityline ist ein signifikanter Einschnitt, dessen Auswirkungen nun vom Lufthansa-Konzern abgefedert werden müssen, um die Kontinuität des Flugbetriebs und die Zufriedenheit der Kunden zu gewährleisten. Die kommenden Wochen werden zeigen, wie schnell und effektiv die geplanten Umstrukturierungen umgesetzt werden können, um die Lücke zu schließen, die das Ende dieser etablierten Zubringerairline hinterlassen hat. Die Abhängigkeit von einer einzigen Zubringergesellschaft birgt offensichtlich Risiken, die nun durch eine Diversifizierung der Kapazitäten innerhalb des Konzerns adressiert werden sollen. Die betroffenen Reisenden hoffen auf schnelle und praktikable Lösungen, um ihre Reisepläne ohne größere Beeinträchtigungen fortsetzen zu können





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