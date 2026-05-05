Lufthansa City Airlines rüstet Airbus A319 umfassend auf

Die vier Airbus A319 von Lufthansa City Airlines erhalten neue Toiletten, größere Küchen und eine modernere Kabine, um das Passagiererlebnis zu verbessern und die Effizienz zu steigern. Die Umbauten erfolgen parallel zum C-Check.

Die vier Airbus A319 von Lufthansa City Airlines erhalten eine umfassende Modernisierung , die neue Toiletten , größere Küchen und eine zeitgemäßere Kabine umfasst. Dieses Projekt zielt darauf ab, das Passagiererlebnis zu verbessern und die Arbeitsabläufe für die Flugbesatzung zu optimieren.

Lufthansa City Airlines konzentriert sich auf den Zubringerverkehr zu den Drehkreuzen München und Frankfurt und hat im Juni 2024 den Betrieb mit der ersten Verbindung von München nach Birmingham aufgenommen. Im ersten Geschäftsjahr 2025 wurden rund 16.000 Flüge durchgeführt und etwa zwei Millionen Passagiere befördert, wobei 27 Ziele angeflogen wurden. Die Airline befindet sich weiterhin in einer Wachstumsphase und hat im Februar eine zweite Basis in Frankfurt eröffnet.

Bis Herbst soll die Frankfurter Flotte auf sieben Airbus A320 Neo erweitert werden, während in München aktuell zehn Airbus A320 Neo und vier Airbus A319 stationiert sind. Ein weiterer Meilenstein ist die erwartete Auslieferung der ersten A220 im Herbst. Parallel zur Flottenerweiterung investiert Lufthansa City Airlines in die Modernisierung ihrer bestehenden Flugzeuge, insbesondere der vier Airbus A319.

Der Umbau der A319 umfasst die Installation einer vollwertigen Lufthansa-Kabine, um ein einheitliches Passagiererlebnis zu gewährleisten und die Effizienz der Flugbesatzung zu steigern, wie Projektleiter Daniel Leitzbach erklärt. Die Flugzeuge, die im Durchschnitt 18 Jahre alt sind und zuvor für verschiedene Airlines wie Air Berlin, LGW, Belair, Niki und Eurowings im Einsatz waren, werden von einer 150-Sitzplatz-Konfiguration auf einen Lufthansa-Standard umgestellt.

Dies beinhaltet die Installation einer zusätzlichen Toilette, da der Lufthansa-Standard eine Toilette pro 50 Passagiere vorsieht, sowie einer größeren Bordküche mit zusätzlichen Öfen und mehr Stauraum, um ein umfassendes Business-Class-Angebot zu ermöglichen. Die Umbauten erfolgen gleichzeitig mit dem C-Check, einer umfassenden Überprüfung der Flugzeugstruktur, Avionik, Triebwerke und anderer Systeme, bei der das Flugzeug teilweise zerlegt wird, um alle Komponenten zu inspizieren und zu warten. Dieser Zeitpunkt ist ideal für die Modernisierungspläne.

Der Umbau beinhaltet den vollständigen Ausbau des Innenraums bis hin zum Skelett, die Anpassung der Bodenstruktur und den Austausch von Komponenten wie Sitzen, Küchen und Toiletten. Die Modernisierung umfasst auch die Erneuerung der Kabinenbeleuchtung und die Reinigung sowie Neulackierung der Seitenpaneele und Gepäckfächer. Die Sitze werden auf Beschädigungen und Funktionsfähigkeit geprüft, und gegebenenfalls werden Teile ausgetauscht oder Sitzpolster erneuert. Die neuen Toiletten sind modern, platzsparend und mit LED-Beleuchtung ausgestattet.

Um Platz für die größere Toilette zu schaffen, wurde eine Sitzreihe entfernt, wodurch die Gesamtzahl der Sitze auf 144 reduziert wurde, was jedoch den Komfort erhöht. Die Bordküchen werden durch generalüberholte Module ersetzt, die zuvor in anderen Flugzeugen der Lufthansa Group eingesetzt wurden und von einem Hersteller in der Schweiz technisch überholt wurden. Der Einbau der Toiletten und Küchen erfordert präzises Arbeiten, da die neuen Komponenten in Einzelteilen ins Flugzeug gebracht und dort wieder zusammengebaut werden müssen.

Insgesamt zielen die Umbauten darauf ab, das Passagiererlebnis zu verbessern, die Effizienz der Flugbesatzung zu steigern und die Flugzeuge an den Lufthansa-Standard anzupassen





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