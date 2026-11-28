Der Airbus A320 der Lufthansa rutschte bei der Ausparkmanöver in Paris zu weit nach hinten und sank im Gras. Der Passagierverkehr lief ohne Verletzte weiter.

Ein Airbus A320 der Lufthansa geriet am Freitagabend am Flughafen Paris-Charles De Gaulle in eine unangenehme Lage, als das begleitende Pushback-Fahrzeug die Maschine zu weit nach hinten schob. Das Flugzeug mit dem Luftfahrzeugkennzeichen D-AIUO und dem Taufnamen Halberstadt driftete dabei von der Betonschneise ab und landete mit seinem rechten Hauptfahrwerk auf einer Rasenfläche des Flughafengeländes. Der Zwischenfall verhinderte kurzfristig die planmäßige Abfahrt des Jets in Richtung München.

Vorgänge und technische Ausparkmanöver

Das Standardverfahren zum Ausparken von Flugzeugen am Gate erfordert präzise Koordination zwischen den Bodenpersonal und den Piloten im Cockpit. Das Pushback-Fahrzeug schiebt das Flugzeug rückwärts aus der Parkposition, während der Pilot die Lenkung mittels der Bugradsteuerung aktiv kontrolliert. In diesem spezifischen Vorfall führte ein technisches oder menschliches Versagen dazu, dass das Fahrzeug den Airbus A320 weiter zurückstieß als geplant. Dadurch verlor das rechte Fahrwerk den Halt auf der harten Piste und sackte in das weichere Grasgelände ein.

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Nachdem das Flugzeug in der Graspiste stecken blieb, stellte sich heraus, dass es weder mit eigener Triebwerkskraft noch durch einfaches weiteres Ziehen mit dem Pushback-Fahrzeug befreit werden konnte. Die mechanische Verankerung im Erdreich machte ein eigenmächtiges Abheben oder simples Zurückschieben unmöglich. Eine einfache Lösumg durch die anwesenden Bodenfahrzeuge war daher ausgeschlossen, da das Gewicht des Jets die Graspiste zusätzlich verdichtete und das Fahrwerk tiefer einsinken ließ.

Maßnahmen und Sichtweisen der Beteiligten

Lufthansa informierte über die Vorkommnisse und betonte, dass keine Personen verletzt wurden. Die Reisenden an Bord des A320 verließen das Flugzeug normal über die Bordtreppen. Um die Passagiere effizient zum Terminalgebäude zu bringen, setzte die Fluggesellschaft Busse ein, die die Gäste vom Vorfeld zum Terminal fuhren. Diese Organisation der Evakuierung und Weiterbeförderung verlief ohne weitere Störungen für die betroffenen Personen.

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Als Reaktion auf die Blockade der Maschine wurde spezialisiertes Bergungsgerät auf das Gelände gerufen. Erst nach einer Freigabe durch die zuständigen französischen Behörden durften die Reparatur- und Bergungsteams arbeiten. Das schwere Gerät wurde genutzt, um den Airbus A320 vorsichtig aus dem Gras zu ziehen und zurück auf eine stabile, reguläre Parkposition zu bewegen. Lufthansa erklärte auf Anfrage des Nachrichtenportals aeroTELEGRAPH, dass Experten das Flugzeug anschließend gründlich untersuchen werden, um eventuelle Beschädigungen am Fahrwerk oder der Rumpfstruktur zu bewerten.

Die Öffentlichkeit erfuhr von dem Vorfall zunächst über einen Instagram-Kanal namens Pass Hopping. Dieser Kanal berichtete detailliert über den Zwischenort in Paris und veröffentlichte Videoaufnahmen, die den Einsatz von Schaufeln zur Entlastung der Räder zeigten. Diese ersten Bilder zeugten vom chaotischen Moment, in dem versucht wurde, das in der Graspiste festsitzende Flugzeug mit einfachen Werkzeugen freizubekommen, bevor die professionelle Hilfe eintraf.

Folgen für Passagiere und nachfolgende Prozesse

Für die Passagiere, deren Zielort ursprünglich München war, bedeutete der Vorfall erhebliche Unannehmlichkeiten, aber keine Langzeitblockade. Lufthansa organisierte umgehend alternative Reiseverbindungen, um die Betroffenen an ihren Bestimmungsort zu bringen. Zudem wurden Hotelübernachtungen für alle Gäste arrangiert, sofern die Verzögerung über Nacht ging. Diese Unterstützungsmaßnahmen sollten den negativen Einfluss des Zwischenfalls auf die Kundenerfahrung minimieren.

Der Airbus A320 bleibt vorerst vom regulären Linienverkehr ausgeschlossen, bis die technische Inspektion abgeschlossen ist. Die gründliche Untersuchung durch Lufthansa-Experten wird klären, ob das Flugzeug nach der Reparatur wieder in den aktiven Einsatz zurückkehren kann oder ob bleibende Schäden vorliegen. Bis dahin dient der Jet als Untersuchungsobjekt, während die Fluggesellschaft den operativen Ablauf am Pariser Hub neu bewertet, um ähnliche Vorfälle künftig zu vermeiden.