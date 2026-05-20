In Vilnius wurde Luftalarm ausgelöst worden nachdem Drohnensichtungen gemeldet wurden.

Luftalarm in Vilnius: Litauens Staatsspitze in Sicherheit gebracht In der litauischen Hauptstadt Vilnius ist Luftalarm ausgelöst worden. Die Einwohner sollten auf Aufforderung der Behörden vorsorglich Schutz suchen.

Auch die Staatsspitze wurde nach Medienberichten zur Sicherheit in Schutzräume gebracht. Der Luftraum über dem Flughafen wurde gesperrt und auch der Zugverkehr zwischenzeitlich ausgesetzt. Ehemals hatte die Litauische Nationalgarde über eine mögliche Bedrohungslage durch eine Drohne im Osten des Landes informiert. Demnach wurde in Grenznähe ein mutmassliches Flugobjekt gesichtet, das sich aus Richtung Belarus dem baltischen EU- und Nato-Land näherte.

Nato-Kampfjets seien alarmiert worden, teilte das Verteidigungsministerium in Vilnius ohne nähere Angaben mit. Litauens Hauptstadt Vilnius befindet sich rund 30 Kilometer von der Grenze zu Belarus entfernt





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