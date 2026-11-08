Ludovic Magnin kehrt zu Lausanne-Sport zurück: Erster Punkt nach Trainerwechsel

Ludovic Magnin bringt nach seiner Rückkehr zu Lausanne-Sport den ersten Punkt zurück. Das 1:1 gegen den GC zeigt positive Effekte seiner neuen Führung.

Die sportliche Wende bei Lausanne-Sport hat begonnen. Mit dem Trainerwechsel zu Ludovic Magnin feierte die Waadtländer Mannschaft gleich im ersten Spiel unter der neuen Führung einen wichtigen Erfolg. Nach einer Serie von sechs Niederlagen und einem Punktverlust seit Anfang September zeigte Lausanne-Sport gegen Grasshopper Zürich ein starkes Bild. Das Spiel endete mit einem 1:1-Unentschieden, was als grundlegender Schritt für die Stabilisierung der Vereinsstruktur gewertet wird.

Positive Energie als Hauptstrategie

Ludovic Magnin hat bei seiner Rückkehr an die Seitenlinie klare Prioritäten gesetzt. Er erklärte vor dem wichtigen Kellerduell gegenüber dem Sender blue Sport, dass der Fokus primär auf der psychologischen Stabilisierung der Spieler liegt. Die direkten Gespräche mit der Mannschaft hätten Vorrang vor den physischen Trainingseinheiten. Magnins erklärte Strategie bestand darin, positive Energie in den Kader zu injizieren und eine fröhliche Atmosphäre zu verbreiten, um die negative Stimmung der vergangenen Monate zu durchbrechen.

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Starke Leistung und gerechtes Remis

Die Wirkung dieser mentalen Ansprache zeigte sich unmittelbar auf dem Spielfeld. Lausanne-Sport präsentierte sich als die aktivere und technisch bessere Mannschaft im Vergleich zu Grasshopper. Der Verein führte den Druck deutlich, musste sich aber mit dem Unentschieden zufriedengeben. Kapitän Olivier Custodio betonte nach der Partie, dass das Team den Sieg verdient gehabt hätte. Er verwies darauf, dass der Trainerwechsel bereits einen spürbaren Ruck durch die Gruppe geschickt habe, die geleistete Arbeit aber noch nicht ausreiche.

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Expertenlob für die neue Dynamik

Neben den Akteuren auf dem Platz äußerten sich auch die Experten von blue Sport angetan von der gezeigten Intensität. Philippe Montandon lobte die Lausanner als erfrischend aktiv im Vergleich zu den vorherigen Performances. Georges Bregy ergänzte diese Einschätzung mit dem Hinweis, dass die Mannschaft wieder Lebenszeichen von sich gebe. Magnin habe es geschafft, das verlorene Selbstvertrauen und die Verbissenheit in der Gruppe wieder zu entfachen, was für die weitere Saisonentwicklung entscheidend sein könnte.

Realistische Ziele für die Zukunft

Trotz der erfrischenden Leistung zeigt sich Ludovic Magnin als nüchterner Strategist. Er erklärte, dass das minimale Ziel darin bestehe, wenigstens eine Mannschaft im Tabellenkeller hinter sich zu lassen. Dies soll den direkten Sprung in die Barrage sichern, wo um die höheren Plätze gespielt wird. Im optimistischen Szenario sollen sogar zwei Konkurrenten im Abstiegskampf zurückgelassen werden. Der erste Schritt zur Stabilisierung ist vollzogen, doch die notwendige Sicherheit erreicht Lausanne-Sport nur durch künftige Siege.