Ludovic Magnin kehrt als Trainer zu Lausanne-Sport zurück

Ludovic Magnin unterschreibt bis Sommer 2028 bei Lausanne-Sport. Der 47-Jährige soll den Tabellenletzten retten und tritt die Nachfolge von Luka Elsner an.

Ludovic Magnin übernimmt ab sofort das Traineramt bei Lausanne-Sport und kehr damit direkt an seine vorherige Wirkungsstätte zurück. Der 47-jährige Schweizer Nationalverteidiger hat einen Vertrag bis Sommer 2028 unterzeichnet, um den sportlichen Abstieg des Klubs aus dem Genfersee-Bezirk abzuwenden. Die Verpflichtung markiert einen klaren strategischen Wechsel innerhalb der Schweizer Super League, da Magnin nun die Verantwortung trägt, die in den vergangenen Spielen verspielte Sicherheit zurückzugewinnen.

Kader und Trainerwechsel im Detail

Der neue Cheftrainer folgt auf Luka Elsner, der das Amt vor kurzem niederlegte. Magnin steht am kommenden Samstag an der Seitenlinie, wenn Lausanne-Sport im Zürcher Letzigrund gegen die Grasshoppers antreten muss. Dieses direkte Duell am unteren Ende der Tabelle wird als entscheidendes Kellerduell gewertet, das enorme Auswirkungen auf die verbleibende Saison haben wird. Für Magnin ist die Rückkehr an den Genfersee eine persönliche wie professionelle Kehrtwende, nachdem er in den letzten Monaten unter Druck stand.

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Vergangene Erfolge bei Lausanne-Sport

Die Bindung zwischen dem Trainer und dem Verein reicht weit zurück, da Magnin bereits von 2022 bis 2025 das Team betreute. In dieser Zeit gelang ihm mit den Waadtländern im Jahr 2023 der große Erfolg: Der Aufstieg in die Super League. Dieser Moment gilt bis heute als einer der Höhepunkte der Vereinsgeschichte in der jüngeren Vergangenheit. Die Fans und die Vereinsführung setzen nun auf diese bewährte Handschrift, um die Mannschaft aus der abstiegsbedrohten Zone herauszuhelfen und die Tradition der besten Liga der Schweiz zu wahren.

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Rückblick auf weitere Stationen in der Karriere

Nach seinem ersten Engagement bei Lausanne zog es Magnin zum FC Basel, wo er jedoch nur ein halbes Jahr blieb, bevor er entlassen wurde. Diese Erfahrung im hochdynamischen Umfeld des FC Basel prägte seine weitere Laufbahn, die jedoch bereits früher begann. Seine erste Trainerstationen führten ihn zum FC Zürich, wo er zunächst die U18 und später die U21 betreute. Im Jahr 2018 übernahm er dann die erste Mannschaft des FCZ.

Erfolge und Erwartungen für die Zukunft

In der Saison 2018 gelang dem FC Zürich unter der Leitung von Magnin der Gewinn des Cups, was seinen Ruf als erfolgreicher Strategist untermauerte. Mit dieser Erfolgsgarantie kehrt er nun in die Super League zurück, um den direkten Druck der Abstiegszone zu bewältigen. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob die Taktik des erfahrenen Trainers funktioniert. Magnin muss beweisen, dass er die Mannschaft in dieser kritischen Phase stabilisieren kann, um die Klasse zu halten.