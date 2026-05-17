Lucrezia Borgia: The Daughter of the Pope and Her Infamous Life

Lucrezia Borgia, the daughter of Pope Alexander VI, was born in Rome or Subiaco in 1480 and received a higher education in literature, rhetoric, and dance. Despite her achievements, her reputation was tarnished by the accusation of incest and the ongoing misogyny that has persisted over the centuries.

Lucrezia Borgia , the daughter of Pope Alexander VI, was born in Rome or Subiaco in 1480 and received a higher education in literature, rhetoric, and dance.

At the age of twelve, she was already engaged to her second husband, as her father, Rodrigo Borgia, had not received the agreed-upon dowry from the family of her first husband. Rodrigo Borgia, later Pope Alexander VI, was known for his illegitimate children and often accepted them quietly, as long as they did not draw attention to themselves. The children of cardinals or even popes were not uncommon in the Renaissance, and Lucrezia Borgia's case was no exception.

Her father used her children to strengthen his family's power. Giovanni Sforza, a better candidate for her illegitimate daughter, was chosen as her second husband.

However, their marriage ended when they disagreed over the French invasion. The marriage was declared void by a papal commission, as it had not been consummated. The accusation of incest, which was never proven, tarnished her reputation. Despite her achievements, such as defending Ferrara against her father's enemies and supporting religious institutions, her reputation remained tarnished.

The main reason for her bad reputation is the ongoing misogyny that has persisted over the centuries





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