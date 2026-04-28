Lücken in der Arztkontrolle: Berufsverbote werden umgangen

Eine alarmierende Anzahl von Ärzten praktiziert in der Schweiz trotz Berufsverbot weiter. Das System weist Lücken auf, die die Patientensicherheit gefährden und eine Anpassung der Gesetze erfordern.

Im Jahr 2022 wurden im Schweiz er Register der medizinischen Berufe 36 Ärztinnen und Ärzte mit einem Berufsverbot belegt. Eine alarmierende Tatsache ist, dass ein Drittel dieser Personen dennoch Wege fand, ihre ärztliche Tätigkeit fortzusetzen.

Dieser Umstand wirft ernsthafte Fragen hinsichtlich der Effektivität der aktuellen Kontrollmechanismen und der Durchsetzung von Berufsverboten auf. Die jüngsten Verurteilungen zweier Ärzte in La Chaux-de-Fonds im Februar 2025, die ohne gültige Diplome praktizierten, unterstreichen die bestehenden Schwachstellen im System. Baptiste Hurni, Ständerat aus Neuenburg und Vizepräsident der Schweizerischen Patientenorganisation, kritisiert gegenüber dem Westschweizer Radio und Fernsehen (RTS) diese Lücken und betont, dass ein reglementierter Beruf nur dann funktionieren kann, wenn das Vertrauen in die zuständigen Überwachungsbehörden gewährleistet ist.

Die mangelnde Transparenz und die Schwierigkeiten bei der Informationsbeschaffung tragen zusätzlich zu diesem Vertrauensverlust bei. Die Praxisbewilligungen werden auf kantonaler Ebene von den Kantonsärzten erteilt. Alessandro Cassini, Kantonsarzt von Genf, erklärt, dass vor der Erteilung einer Empfehlung für eine Praxisbewilligung eine umfassende Prüfung der eingereichten Dokumente erforderlich ist. Dazu gehören unter anderem eine Erklärung über das einwandfreie Verhalten des Arztes sowie ein aktueller Strafregisterauszug.

Im Falle von Unstimmigkeiten werden weitere Nachforschungen angestellt und die betreffende Person gegebenenfalls vorgeladen. Trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen besteht die Gefahr, dass ein Arzt oder eine Ärztin, gegen die in einem Kanton ein Berufsverbot verhängt wurde, in einem anderen Kanton weiterhin praktizieren kann. Michel Matter, Präsident der Vereinigung der Ärzte im Kanton Genf, bezeichnet dies als inakzeptabel. Obwohl die Kantone untereinander kommunizieren, können langwierige Verfahren bis hin zum Bundesgericht die Durchsetzung eines landesweiten Berufsverbots erschweren.

Matter plädiert daher für eine Gesetzesänderung, um die Kontrollmechanismen zu verschärfen und die Durchsetzung von Berufsverboten zu erleichtern. Die praktische Umsetzung eines solchen Verbots stellt jedoch eine Herausforderung dar. Dominique Bünzli von der kantonalen Ärztegesellschaft Neuenburg stellt die Frage, wie die Einhaltung eines Berufsverbots effektiv überwacht werden kann, ohne vor jeder Arztpraxis einen Polizisten stationieren zu müssen. Das System basiert weitgehend auf dem Vertrauen in die Ehrlichkeit und Kooperationsbereitschaft der Ärztinnen und Ärzte.

Seit acht Jahren steht Patientinnen und Patienten ein Onlineregister des Bundesamtes für Gesundheit zur Verfügung, um zu überprüfen, ob eine Person eine gültige Praxisbewilligung besitzt. Dieses Instrument ist jedoch nicht immer zuverlässig, da es nicht alle Ärztinnen und Ärzte ohne Bewilligung erfasst. Es ist wichtig zu betonen, dass nicht jeder Arzt oder jede Ärztin ohne Bewilligung zwangsläufig ein schlechter Praktizierender ist.

Oft handelt es sich um Ärzte in Ausbildung oder um Personen, deren Diplome noch nicht in der Schweiz anerkannt wurden. Das Register gibt jedoch keinen Aufschluss über den Grund für das Fehlen einer Bewilligung, da diese Informationen dem Datenschutz unterliegen. Im Gegensatz dazu verfügt die Europäische Union über das Binnenmarkt-Informationssystem, das den Mitgliedstaaten den Austausch von Informationen über entzogene Praxisbewilligungen ermöglicht. Die Schweiz hat keinen Zugang zu diesem System.

Eine weitere Herausforderung stellt die Situation von Ärztinnen und Ärzten dar, die aus Ländern außerhalb der Europäischen Union stammen. Im vergangenen Jahr waren in der Schweiz etwa 3000 Ärzte und Ärztinnen aus Kanada, Afrika oder Asien tätig, deren Diplome nach Schweizer Recht nicht anerkannt werden. Diese arbeiten in der Regel in Gemeinschaftspraxen oder Spitälern unter der Aufsicht eines anderen Arztes. Um eine eigene Praxisbewilligung zu erhalten, müssen sie ein gleichwertiges Diplom in der Schweiz erwerben.

Die Diskussion über die Verbesserung der Kontrollmechanismen und die Sicherstellung der Patientensicherheit ist daher von entscheidender Bedeutung





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