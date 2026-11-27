Der EHC Basel schlägt den HC Thurgau dank des Siegtors von Lucas Bachofner in der 43. Minute. Die Basler bleiben Dritter und rücken punktgleich an die Spitze.

Der EHC Basel hat im sportlichen Vergleich gegen den HC Thurgau mit einem klaren 1:0-Sieg den dritten Tabellenplatz verteidigt und gleichzeitig den punktegleichen Anschluss an die Tabellenführung wiederhergestellt. Das entscheidende Tor fiel in der 43. Minute durch den Verteidiger Lucas Bachofner, der damit sein erstes Saisontreffer erzielte und den Sieg der Basler gegen die ostschweische Konkurrenz besiegelte.

Wichtige Rückkehr von Jakob Stukel

Bereits vor dem Spiel gab es positive Signale für den EHC Basel, da der langzeitverletzte Jakob Stukel, der seit Anfang Oktober pausieren musste, wieder im Kader stand. Trotz der wichtigen Rückkehr des Torschützen war das Spiel lange Zeit von einem torlosen Tauziehen geprägt, wobei weder die Basler noch die Gäste in den ersten beiden Dritteln die Führung erzielen konnten. Die Hausherren um Trainer Eric Himelfarb hatten in diesen Phasen zwar jeweils die Chance auf einen Powerplay-Treffer, ließen diese aber ungenutzt verstreichen.

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Verteidiger Bachofner entscheidet das Spiel

Das torlose Gespann fand seine Lösung schließlich im letzten Drittel, als Lucas Bachofner in der 43. Minute den 1:0-Führungstreffer erzielte. Obwohl die Thurgauer in der verbleibenden Spielzeit zahlreiche Tormöglichkeiten nutzten und mit einer Schussstatistik von 4:14 deutlich mehr Abschlüsse verzeichnen konnten, hielten die Basler ihren knappen Vorsprung bis zum Schluss. Der Sieg ist umso bemerkenswerter, da der HC Thurgau zuvor vier Spiele in Folge gewinnen konnte und damit in einer guten Form war.

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Tabellenposition und sportlicher Kontext

Dank dieses wichtigen Sieges über den formstarken HC Thurgau bleibt der EHC Basel weiterhin auf dem dritten Rang der Tabelle. Der punktuelle Abstand zur Spitze wurde durch den drei Punkte zählenden Erfolg verringert, was die Hoffnungen auf eine noch bessere Platzierung in der laufenden Saison stärkt. Das Spiel gegen Thurgau war dabei eine klare Herausforderung, bei der die defensive Stabilität im entscheidenden Moment den Unterschied ausmachte.

Ausblick auf das Derby gegen EHC Olten

Die Basler stehen bereits am kommenden Sonntag in ihrer nächsten Partie auf dem Eis, wenn das lokale Derby beim EHC Olten auf dem Programm steht. Das Spiel beginnt um 17:30 Uhr, und die Mannschaft wird versuchen, die Momentum aus dem Sieg gegen Thurgau mitzunehmen, um auch dieses wichtige Duell zu ihren Gunsten zu entscheiden. Für die Fans des EHC Basel beginnt somit eine neue Phase mit hoher Spannung und wichtigen Punkten auf dem Spielplan.