Luca Zidane wechselt Nationalmannschaft: Sohn von Zinédine Zidane darf für Algerien spielen

Der Sohn der französischen Fußballlegende Zinédine Zidane, Luca Zidane, hat die Erlaubnis erhalten, für die algerische Nationalmannschaft aufzulaufen. Dies ermöglicht ihm eine Teilnahme am Afrika-Cup.

Luca Zidane , der Sohn der französischen Fußball legende Zinédine Zidane , hat nun die Möglichkeit, für die algerische Fußball nationalmannschaft aufzulaufen. Dies wurde durch einen Beschluss des Welt fußball verbandes FIFA ermöglicht, der einem Antrag des 27-jährigen Stammtorhüters des spanischen Zweitligisten FC Granada auf einen Verbandswechsel stattgab. Die Entscheidung eröffnet Luca Zidane die Chance, als Nummer eins im Tor der nordafrikanischen Mannschaft am Afrika-Cup teilzunehmen.

Der Wechsel ist auf die algerischen Wurzeln der Familie Zidane zurückzuführen: Zinédine Zidanes Eltern wanderten 1953 von Algerien nach Frankreich aus. \Zinédine Zidane, dreifacher Weltfußballer und selbst in Marseille geboren, besitzt ebenfalls beide Staatsbürgerschaften. Luca Zidane durchlief die Jugendauswahlen Frankreichs von der U16 bis zur U20 und konnte 2015 mit der U17 den Europameistertitel gewinnen. Sein Vater, Zinédine Zidane, feierte mit der französischen Nationalmannschaft große Erfolge, darunter den Weltmeistertitel 1998 und den Europameistertitel 2000. Darüber hinaus gewann Zidane senior zahlreiche Titel auf Vereinsebene und führte als Trainer Real Madrid zu drei Champions-League-Siegen. Nach dem Ende der Saison 2021 verließ er Real Madrid und ist seitdem ohne Trainerjob. Die Familie Zidane ist bekannt für ihre fußballerische Begabung, was sich nicht nur auf Luca beschränkt. \Luca Zidane ist nicht der einzige Sohn von Zizou, der eine Karriere im Profifußball eingeschlagen hat. Théo Zidane spielt aktuell für den FC Cordoba in der zweithöchsten spanischen Liga. Elyaz Zidane, der als großes Talent gilt, ist derzeit U20-Nationalspieler Frankreichs und läuft in der Nachwuchsabteilung von Betis Sevilla auf. Enzo Zidane, der älteste der Brüder, hat seine Karriere inzwischen beendet und war unter anderem für Lausanne aktiv. Bemerkenswert ist zudem, dass Luca Zidane mit einer Körpergröße von 1,83 Metern der kleinste der Zidane-Brüder ist, während Elyaz und Théo über 1,90 Meter groß sind. Die Entscheidung, für Algerien spielen zu können, markiert einen bedeutenden Schritt in Luca Zidanes Karriere und eröffnet ihm neue Perspektiven in der Nationalmannschaft





20min / 🏆 50. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Luca Zidane Zinédine Zidane Algerien Fußball Nationalmannschaft

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schauspielerin Christine Neubauer versöhnt sich mit SohnAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Weiterlesen »

Mit neuem CEO vor dem Turnaround: Aktie des Gucci-Besitzers Kering startet durchLuca De Meo, der neue CEO des Luxusgüterkonzerns Kering, geht mit Entschlossenheit ans Werk. Ein Vorbild für den neuen Nestlé-Chef Nestlé Philipp Navratil?

Weiterlesen »

Fabian Schär wird tragische Figur im Champions-League-Spiel gegen BarçaIm Duell gegen den FC Barcelona wird Fabian Schär zum Pechvogel, als er verletzt das Spielfeld verlässt und am Gegentor beteiligt ist.

Weiterlesen »

Wer Podcasts hört, vernichtet LebenszeitJeder und jede hat heute einen eigenen Podcast. Wir haben uns etwas umgehört und wissen nun bestens über Luca Hännis Ehefrau und über die Verdauung von Hasen Bescheid.

Weiterlesen »

Denis Malgin brilliert: Vier Skorerpunkte beim ZSC-Sieg in AmbriMalgin-Show in Ambri: Die ZSC Lions feiern im fünften Spiel den vierten Sieg. Nationalstürmer Denis Malgin glänzt mit vier Skorerpunkten.

Weiterlesen »

SCL Tigers unterliegen Davos nach turbulentem SpielDie SCL Tigers verloren ein umkämpftes Spiel gegen den HC Davos mit 3:4. Trotz eines guten Starts und der Hoffnung durch einen Debütanten fehlte am Ende das Glück, um Punkte mitzunehmen. Entscheidende Momente, wie ein Pfostenschuss und individuelle Fehler, kosteten Langnau den möglichen Erfolg.

Weiterlesen »