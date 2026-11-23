Türkische Beamte jagen eine mutmassliche Löwin in Istanbuls Norden. Das Gouverneursamt befiehlt Bewohnern in Sariyer, zu Hause zu bleiben, während die Jagd läuft.

Die Polizei in Istanbul hat am Montag, dem 23. November 2026, einen grossangelegten Search- und Capture-Operator gestartet, um eine Löwin einzufangen. Die Raubkatze wurde im Stadtteil Sariyer im Norden der Millionenmetropole gesichtet, was zu massiven Sperren und einer Evakuierung von Teilen der Nachbarschaft führte. Das Gouverneursamt von Istanbul bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu, dass das Tier lokalisiert wurde und Teams versuchen, es lebend zu fangen.

Einsatz von Spezialteams in Sariyer

Türkische Beamte haben die Strassen im betroffenen Bezirk bereits abgeriegelt, um die Öffentlichkeit zu schützen und die Bewegungen der Katze nicht zu gefährden. Spezialteams der Polizei und des Tierschutzes sind vor Ort im Einsatz, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Die Behörden betonen, dass ihre primäre Strategie darin besteht, die Löwin lebend festzunehmen, anstatt sie zu töten. Dieser vorsichtige Ansatz ist notwendig, da es sich um eine wilde Raubkatze handelt, die in einer dicht besiedelten urbanen Umgebung operiert. Die Operation ist komplex, da der Bezirk Sariyer für seine zahlreichen Villenviertel bekannt ist, was die Suche erschwert.

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Herkunft und illegale Haltung

Die genaue Herkunft der Löwin ist den Behörden derzeit noch unbekannt. Medienberichten zufolge besteht die Vermutung, dass das Tier aus einem Privatbesitz stammt. Die Haltung von exotischen Raubkatzen wie Löwen ist in der Türkei streng verboten. Das Vorkommen solcher Tiere in menschlicher Obhut ohne Lizenz stellt daher eine schwerwiegende Verstoss gegen das Tierschutzgesetz dar. Experten weisen darauf hin, dass Löwen in der Türkei nicht in der freien Wildbahn vorkommen. Dies schliesst die Möglichkeit aus, dass das Tier aus einem nahe gelegenen natürlichen Lebensraum entkommen ist. Stattdessen deuten alle Indizien auf einen illegalen Privatbesitz oder einen Transportfehler hin.

Bürger alarmiert und Kameras aktiv

Der Auslöser für die grosse Fahndung war ein Hinweis eines Einwohners des Bezirks Sariyer. Dieser hatte die Raubkatze am Sonntagabend bemerkt und umgehend die Behörden informiert. Zusätzlich zu diesem menschlichen Hinweis haben Überwachungskameras die Anwesenheit der Löwin dokumentiert, was den Spezialisten half, ihren wahrscheinlichen Aufenthaltsort einzugrenzen. Um die Sicherheit der lokalen Bevölkerung zu gewährleisten, rief das Gouverneursamt von Istanbul die Anwohner explizit dazu auf, in ihren Häusern zu bleiben. Der öffentliche Raum und die Parks in Sariyer sind für die Zeit der Operation gesperrt. Die Behörden hoffen auf die Mithilfe der Bevölkerung, warnen aber eindringlich vor eigenmächtigen Eingriffen.

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Auswirkungen auf den Stadtteil Istanbul

Die Jagd nach der Löwin hat erhebliche Auswirkungen auf den Alltag im Norden Istanbuls. Der Bezirk Sariyer ist eine der exklusivsten Wohngegenden der Stadt, und die massiven Polizeipräsenz sowie die Absperrungen haben den Verkehrsfluss und das normale Leben vorübergehend zum Erliegen gebracht. Die Medienberichterstattung über den Vorfall hat das Thema illegale Tierhaltung in der Türkei erneut in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Dies zeigt die Lücken in der Kontrolle über exotische Haustiere auf. Die Bevölkerung bleibt angespannt, während die Spezialteams darauf hinarbeiten, die Situation so schnell und gefahrlos wie möglich zu lösen. Eine offizielle Pressemitteilung über das genaue Ende der Operation steht noch aus.

Rechtliche und tierpflegerische Aspekte

Nach der Einfangung wird die Löwin wahrscheinlich in ein spezialisiertes Tierheim oder einen Zoo überführt. Die rechtlichen Konsequenzen für den mutmasslichen Besitzer des Tieres werden schwerwiegender Natur sein. Da die Haltung illegal ist, drohen dem Inhaber des Tieres hohe Geldstrafen und möglicherweise eine Freiheitsstrafe. Die Behörden haben erklärt, dass sie solche Verstösse konsequent verfolgen werden, um künftige Vorfälle zu vermeiden. Die Vorfälle in Istanbul erinnern daran, dass die Urbanisierung und der illegalische Handel mit exotischen Tieren ernste Risiken für die öffentliche Sicherheit darstellen. Die Zusammenarbeit zwischen Polizei, Tierschutzorganisationen und der lokalen Bevölkerung bleibt entscheidend für den Erfolg der aktuellen Operation. Alle weiteren Details zur Identifizierung des Eigentümers werden den Behörden im Laufe der nächsten Stunden zur Verfügung stehen.