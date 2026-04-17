Louvre-Raub: Festnahmen, doch die Beute bleibt verschwunden – Verfluchter Schmuck und lange Spuren der Verwertung

Sechs Monate nach dem Einbruch in den Pariser Louvre sind vier Verdächtige gefasst, die gestohlenen Juwelen sind jedoch weiterhin verschollen. Ermittler vermuten, dass die Beute aufgrund der hohen Aufmerksamkeit zu "verfluchtem Schmuck" geworden ist und sprechen von Geldwäsche sowie der Möglichkeit, dass die Juwelen eingeschmolzen wurden. Ein internes Sicherheitsaudit könnte den Tätern geholfen haben.

Sechs Monate nach dem spektakulären Einbruch in den Pariser Louvre , bei dem wertvolle Juwelen aus dem Zweiten Kaiserreich gestohlen wurden, sind vier mutmaßliche Haupttäter gefasst, doch die Beute bleibt verschwunden. In Polizeikreisen wird von sogenanntem verfluchtem Schmuck gesprochen, da dessen Verkauf aufgrund der hohen medialen Präsenz extrem erschwert ist.

Die Ermittlungen nach dem Raub am 19. Oktober waren von zahlreichen widersprüchlichen Hinweisen und Spekulationen geprägt. Anfänglich gab es Berichte über eine geplante Übergabe des Schmucks in einem Hotelzimmer und die Flucht der Täter mit einem Kleinflugzeug vom Flugplatz Lognes. Auch die Beteiligung russischer Kreise wurde vermutet, was sich jedoch als haltlos erwies. Die Verdächtigen selbst lieferten inkonsistente Aussagen. Einer behauptete zunächst, er sei manipuliert worden und habe nicht gewusst, dass es sich um den Louvre handelte, und sprach später von angeblichen slawischen Auftraggebern, wofür die Ermittler jedoch keine Beweise fanden.

Bis Ende November wurden vier Hauptverdächtige identifiziert und in Untersuchungshaft genommen. Einer der Festgenommenen ist bereits wegen schwerer Zuhälterei und Hehlerei vorbestraft. Ein interner Sicherheitsaudit des Louvre aus dem Jahr 2018, das detailliert Schwachstellen im Sicherheitssystem des Museums aufzeigte, könnte laut Informationen der französischen Tageszeitung Le Parisien eine entscheidende Rolle gespielt haben, wobei die Art und Weise, wie die Verdächtigen an das Dokument gelangten, unklar bleibt. Die Staatsanwaltschaft favorisiert jedoch zunehmend das Szenario, dass der Einbruch vollständig von den mutmaßlichen Tätern selbst geplant und ausgeführt wurde.

Der Coup selbst war trotz der kurzen Dauer von nur rund sieben Minuten von einer gewissen Koordination und Effizienz geprägt. Die Täter drangen über ein mit einer Hebebühne erreichtes Fenster ein und öffneten gezielt Vitrinen in der Galerie d’Apollon. Die Flucht verlief jedoch weniger professionell: Ein Brandversuch am Fluchtfahrzeug misslang, und Spuren wurden hinterlassen. Die Krone der Kaiserin Eugénie wurde beschädigt in der Nähe des Museums zurückgelassen, kann aber restauriert werden. Experten wie der Leiter der Einheit für organisierte Kriminalität in Versailles, Philippe Franchet, betonen, dass es keinen perfekten Einbruch gibt und die scheinbare Amateurhaftigkeit nicht über die tatsächliche Koordination hinwegtäuschen dürfe.

Die entscheidende Frage für die Ermittler liegt nun weniger im Einbruch selbst als in der möglichen Verwertung der Beute. Selbst wenn es keine klassischen Auftraggeber gab, stellt sich die Frage, wie die gestohlenen Juwelen in den Markt gelangen. Strukturen wie Hehler mit internationalen Kontakten sind oft die Nutznießer solcher Taten. In Fällen mit hoher medialer Präsenz wird die Beute schnell zum Problem, da sie kaum noch verkäuflich ist. Dies könnte auch auf die Juwelen aus dem Louvre zutreffen. Franchet hält es für möglich, dass die Schmuckstücke nicht mehr in ihrer ursprünglichen Form existieren, sondern zerlegt und eingeschmolzen wurden, um ihre Herkunft zu verschleiern. Auch Geldwäsche spielt eine Rolle, da sich die Spuren des Falls über Jahre in Finanzsystemen verlieren und erst spät wieder sichtbar werden könnten. Es ist denkbar, dass erst in 15 bis 20 Jahren Täter durch große Geldwäschebewegungen im Zusammenhang mit diesem Fall gefasst werden.





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