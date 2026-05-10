Loris Karius, Diletta Leotta: Zweiter Nachwuchs bei Schalke-Star

Loris Karius, Schalke-Star und Goalie, ist Vater geworden. Versehen über dem neugeborenen Sohn. Für Karius ist es sein zweites gemeinsames Kind, während seine Frau Diletta Leotta bereits eine Tochter hat. Alle Infos zur Familie.

Loris Karius und Diletta Leotta schwören erneut in das Baby glück. Der Schalke-Star und die italienische TV-Moderatorin sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Der neue Sohn trägt den Namen Leonardo.

Für Karius und Leotta ist es das zweite gemeinsame Kind. Vor einem Jahr kam Tochter Aria zur Welt. Im Sommer 2024 heiraten das Paar in Italien. Seitdem geben die beiden ihren Fans immer wieder private Einblicke in ihr Familienleben.

Sportlich steht Karius beim Schalke 04 unter Vertrag. Der Goalie stieg mit dem Club letzte Woche in die Bundesliga auf. Schalke 04 - mit über 200'000 Mitgliedern worldwide der sechstgrößte Verein - war jahrelang in der Bundesliga eine Leitmacht. Doch sportlich geriet der Club in eine Abwärtsspirale, nach dem Abstieg 2023 drohte der Absturz in die 3.

Liga. Jetzt darf sich die Bundesliga auf einen Traditionsclub mit Strahlkraft freuen





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