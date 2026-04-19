Long Beach Desaster: Delétraz verpasst Podium nach starkem Rennen

Louis Delétraz startet in Long Beach von Platz 3 und führt zwischenzeitlich, wird aber durch eine späte Safety-Car-Phase vom Pech verfolgt und landet auf Rang 8. Das Siegerpodest bleibt erneut unerreichbar.

Der Schweizer Rennfahrer Louis Delétraz hat beim prestigeträchtigen IMSA -Klassiker in Long Beach eine bittere Enttäuschung erlebt. Nach einem vielversprechenden Start von der dritten Position und einer zwischenzeitlichen Führung im Rennen, ging der 28-jährige Genfer am Ende trotz starker Leistung leer aus. Das ersehnte erste Saisonpodest in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship blieb ihm auch beim vierten Lauf der Saison verwehrt.

Das Rennen über 100 Minuten auf dem schnellen Stadtkurs wurde schlussendlich vom Acura-Duo Renger van der Zande und Nick Yelloly gewonnen, die im Ziel einen knappen Vorsprung auf ihre Verfolger ins Ziel brachten. Für Louis Delétraz und seinen Teamkollegen Jordan Taylor im Cadillac V-Series.R des Wayne Taylor Racing Teams schien zunächst alles nach Plan zu laufen. Bereits im Qualifying am Freitag hatte Delétraz mit der drittbesten Zeit eine starke Leistung gezeigt und die dritte Startposition für das Rennen gesichert. Obwohl er sich in der Schlussphase des Qualifyings in Kurve 6 einen Ausritt leistete, war seine Rundenzeit von 1:11,833 Minuten nur knapp langsamer als die des Pole-Setters Nick Yelloly im Acura von Meyer Shank Racing (1:11,626) und des Deutschen Marco Wittmann. Die gute Ausgangslage auf dem engen und anspruchsvollen Kurs von Long Beach, auf dem Überholen notorisch schwierig ist, schürte die Hoffnungen auf ein Topresultat und das erste Podest der laufenden Saison. "P3 ist in Long Beach eine gute Startposition, weil Überholen auf diesem Kurs extrem schwierig ist", hatte Delétraz nach dem Qualifying vom Team zitiert. "Es ist das beste Qualifying der Saison", betonte der Genfer und bekräftigte seinen Wunsch, das erste Podest des Jahres zu realisieren. Im Verlauf des 100-Minuten-Sprints zeigte Delétraz eine kämpferische Leistung und arbeitete sich im Feld nach vorne, bis er schliesslich sogar die Führung übernehmen konnte. Doch das Rennpech schlug just in diesem entscheidenden Moment zu. Eine zweite Safety-Car-Phase wurde ausgerechnet dann ausgerufen, als der Cadillac mit der Startnummer 40 an der Spitze fuhr. Diese Neutralisation des Rennens machte den hart erarbeiteten Vorsprung zunichte und warf das Team von Wayne Taylor Racing zurück. Der unglückliche Zeitpunkt der Gelbphase kostete Delétraz und Taylor wertvolle Zeit, die sie im weiteren Rennverlauf nicht mehr aufholen konnten. Das Rennen wurde für sie zu einem Kampf um Schadensbegrenzung, und am Ende blieb nur der achte Platz. Auch das Schwesterauto des Teams, der #10 WTR Cadillac mit Ricky Taylor und Filipe Albuquerque, hatte keinen guten Tag. Ricky Taylor setzte das Fahrzeug in den letzten 30 Minuten des Rennens in die Mauer von Kurve 5, was das Rennen für ihn ebenfalls vorzeitig beendete. Der Sieg ging letztlich an Renger van der Zande und Nick Yelloly im Acura ARX-06 von Meyer Shank Racing, deren Erfolg den ersten Sieg für den japanischen Hersteller in Long Beach in der Ära der WeatherTech-Championship markierte. Van der Zande setzte sich im Zielsprint mit einem Vorsprung von nur 0,818 Sekunden gegen Frederik Vesti durch. Für Louis Delétraz bleibt nach vier von elf Saisonrennen die ernüchternde Erkenntnis, dass zwar die fahrerische Pace vorhanden ist, das nötige Quäntchen Glück auf der Strecke aber fehlt. Die nächste Gelegenheit, seinen Traum vom ersten Podium im Jahr 2026 zu verwirklichen, bietet sich Mitte Mai bei einem weiteren Lauf der Serie





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