Lola Weippert: Nackte Ibiza-Fotos vor Brusttumor-Kontrolle

Lola Weippert teilt intime Urlaubsfotos von Ibiza. Die Moderatorin steht diese Woche unter der Lupe für ihre Brustgesundheit und warnt Fans zur Vorsorge.

Die deutsche Moderatorin Lola Weippert hat nach einer zweiwöchigen Pause auf Instagram wieder die Öffentlichkeit erreicht. Mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen von ihrem nackten Aufenthalt am Strand in Ibiza zeigt sie sich selbstbewusst und entspannt. Diese Bilder erschienen kurz bevor die 30-Jährige einen wichtigen medizinischen Termin wahrnimmt, der sich mit ihrer jüngsten Diagnose befasst.

Nackte Strandaufnahmen nach langer Pause

Weippert erklärte in ihrem Beitrag, dass sie zwei Wochen lang Instagram gelöscht und ihr Handy beiseite gelegt habe. Der Urlaub fand auf der spanischen Insel statt, wo sie auch die fotogenen Momente festhielt. In den Bildern ist die Moderatorin lachend zu sehen, wobei sie durch clevere Posen und ihre langen Haare sensible Bereiche geschickt verdeckt. Auf anderen Fotos hält sie einen übergroßen Sonnenhut vor ihren Körper, um Privatsphäre und Ästhetik in Einklang zu bringen.

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Wichtige Kontrolluntersuchung für die Gesundheit

Diese Woche steht für Lola Weippert ein entscheidender Kontrolltermin an, da die Art ihres Brusttumors noch nicht vollständig geklärt ist. Vor knapp drei Wochen hatte die Moderatorin öffentlich gemacht, dass bei ihr ein Knoten in der rechten Brust festgestellt wurde. Bislang ist unklar, ob es sich dabei um einen bösartigen Tumor handelt. Im Jahr 2024 hatten Ärzte bereits einen Tumor in ihrer linken Brust diagnostiziert, der sich jedoch als gutartig erwies. Jetzt wartet sie auf neue Ergebnisse.

Rückkehr zum stressigen Arbeitsalltag

Nach den ruhigen Wochen beginnt für die 30-Jährige nun der normale Alltag wieder. Bereits am heutigen Montag muss sie eine Moderation übernehmen, was den schnellen Wechsel vom Entspannungszustand in den Berufsleben markiert. Trotz der vielen Termine plant Weippert bewusst, etwas von der Ruhe der letzten zwei Wochen zu bewahren. Für jedes Quartal im kommenden Jahr hat sie sich feste Blöcke eingetragen, in denen sie ihre Batterien aufladen möchte.

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Ursachen für Erschöpfung und Sinnkrise

Die Notwendigkeit dieser Auszeit ergab sich aus einer hohen Belastungssituation. Weippert gab an, sehr viel gearbeitet und viele unvorhersehbare Herausforderungen meistern müssen. Neben Dreharbeiten, Reisen und unzähligen Verpflichtungen belasteten auch der Hausbau und eigene Projekte die Moderatorin stark. Zudem musste sie persönliche Verluste verarbeiten, da Menschen ihr Leben verlassen haben, von denen sie nie gedacht hätte, dass dies geschehen würde.

Bauprojekt und Warnung an die Fans

Ein weiteres Bauprojekt hielt Weippert in den vergangenen Jahren auf Trab. Im August 2026 zog sie nach Renovierungsarbeiten auf ihren Bauernhof in Brandenburg. Das Leben allein auf dem Land führte jedoch zu einer Sinnkrise, wie sie im September verriet. Auch damals suchte sie Zuflucht auf Ibiza, wo sie meditierte und Zeit mit ihrer Ibiza-Family verbrachte. In ihrem neuen Post bat sie ihre Fans eindringlich, zur Vorsorge zu gehen, um ähnliche Situationen frühzeitig zu erkennen.