Logitech übertrifft Erwartungen: Quartalsumsatz steigt trotz Lieferengpass

Logitech meldet für das Weihnachts‑Quartal einen Umsatz von 1,22 Mrd. USD, Bruttomarge von 45,2 % und stabile Gewinnmargen; Produktionsausfall wirkt sich weniger stark aus als zunächst befürchtet.

Logitech hat dieses Weihnachtsquartal einen Umsatz von 1,22 Milliarden US-Dollar verzeichnet, ein Ergebnis, das sowohl den Erwartungen als auch dem Vorjahr leicht übertrifft. Trotz eines Produktionsausfalls bei einem Zulieferer konnten die operative Gewinnmarge und der bereinigte Gewinn stabil bleiben, wobei die Bruttomarge um 140 Basispunkte auf 45,2 Prozent angewachsen ist.

Das Unternehmen sprach sich dabei vehement dafür aus, dass die Leistung des Lumber 2026/27 insgesamt positiv ausfällt, während die erwartete Umsatzdämpfung von bis zu fünf Prozent am Jahresende deutlich tendenziell geringer ausgeht. Ursprünglich hatte Logitech bis zu 200 Millionen Dollar an Umsatzeinbußen geschätzt, doch mit der Wiedereröffnung der betroffenen Fabrik im September ist die volle Produktionskapazität bis zum Jahresende wiederhergestellt, was das Unternehmen als wesentlichen Schritt für die Stabilisierung der Fest‑ und Weihnachts‑Verkäufe bezeichnet.

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Umsatzsteigerungen in Gaming und Peripherie

Die Daten sollen zum Teil die Erwartungen übertreffen, insbesondere in den Bereichen Gaming, Video‑Collaboration und klassischen Peripheriegeräten wie Tastaturen und Mäusen, die in allen Segmenten +4 bis +8 Prozent Umsatzsteigerungen verzeichneten. Der Rückgang in den Tablet‑Zubehörsegmenten, die nach einer starken Jahres­mitte‑Performance um 32 Prozent zurückfielen, wird als normale Markt­schwankung interpretiert.

Regional wirkt sich die Situation in den Americas besonders positiv aus, während Asia‑Pacific im Vergleich zum Vorjahr etwas schwächer als erwartet terminiert wird, und EMEA aufgrund anhaltender geopolitischer Spannungen weiteres Zurückhalten zu verzeichnen hat. Mitarbeiter wie CEO Hanneke Faber hebt die stabile Wechselkurssituation hervor, die zu erwartenden Umsätze für das Jahr werden auf 1,36 bis 1,43 Milliarden US-Dollar geschätzt, wobei der operative Gewinn zwischen 220 und 255 Millionen Dollar liegen soll.

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Insgesamt bildet die Kombination aus ausreichender Produktionskapazität, höheren Margen und einem robusten Kunden­vertrauen ein solides Fundament für Logitech, das seine Position als führender Anbieter von Peripheriegeräten weiter festigt. Das Unternehmen demonstriert mit den aktuell veröffentlichten Kennzahlen, dass es trotz volatiler Lieferketten und geopolitischer Unsicherheiten weiterhin zwischen Konsens und Bestätigung seiner Ertragsziele bliebe.

Innovationspressen für kommende Produktreihen

Logitech plant, die Innovationspresse für kommende Produktreihen wie ergonomische Modelle, cloud‑basierte Kollaborationstools und die neue Game‑Controller‑Serie bis in die nächsten Monate zu erhöhen, um die Marktanteile in den bislang stark wachsenden Segmenten auszubauen.