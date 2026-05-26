Logitech-Aktien: Kursanstieg vor Pfingstwochenende, aber fraglich ob Kursentwicklung am Dienstag anhält

Die Valoren von Logitech erreichten den höchsten Stand seit Mitte Dezember vor dem Pfingstwochenende. Die positive Kursentwicklung am Dienstag ist fraglich, aber die Stimmung im Technologie-Sektor war weiterhin positiv. Die Themen Künstliche Intelligenz (KI) und Halbleiter bleiben die massgeblichen Zugpferde, wie Andreas Lipkow, Marktanalyst beim Broker CMC Markets, notierte.

Vor dem Pfingstwochenende erklommen die Valoren von Logitech den höchsten Stand seit Mitte Dezember. Fraglich ist, ob die positive Kursentwicklung am Dienstag anhält. Die Stimmung im Technologie-Sektor war wiederum sehr positiv, und dies offenbar nicht ohne Anlass: "Die Themen Künstliche Intelligenz (KI) und Halbleiter bleiben die massgeblichen Zugpferde", notierte Andreas Lipkow , Marktanalyst beim Broker CMC Markets.machte zum Abschluss der vergangenen Handelswoche 0,42 Prozent gut, womit es dem technologiedominanten US-Index fast zu einem neuen Rekordstand gereicht hatte.

Obenaus schwangen die Aktien vonGetragen wurde die robuste Entwicklung der Börsen und besonders der Technologie-Werte von ermutigenden Nachrichten aus dem Nahen Osten. Hoffnungen auf eine bald geschaffene Friedenslösung zwischen den USA und dem ​Iran liessen die Aktienmärkte steigen. Die Aktien vonGetragen wurde die robuste Entwicklung der Börsen und besonders der Technologie-Werte von ermutigenden Nachrichten aus dem Nahen Osten. Hoffnungen auf eine bald geschaffene Friedenslösung zwischen den USA und dem ​Iran liessen die Aktienmärkte steigen.

Die Aktien vonGetragen wurde die robuste Entwicklung der Börsen und besonders der Technologie-Werte von ermutigenden Nachrichten aus dem Nahen Osten. Hoffnungen auf eine bald geschaffene Friedenslösung zwischen den USA und dem ​Iran liessen die Aktienmärkte steigen. Unterdessen gab der Schweizer Aktienmarkt im vorbörslichen Handel um 0,3 Prozent nach. Das sind schwache Vorgaben für den Handel der Logitech-Aktien nach der Eröffnung am Dienstag.

Das sind 8,63 Prozent mehr als der Schlusskurs am Freitag. Unterstrichen werden die guten Aussichten von den Anlageurteilen: Sechs Analysten sagen "Kaufen", vier sind "Neutral", keiner empfiehlt "Verkaufen"





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