Lobalu unter der 47-Minuten-Marke und Titelverteidigerin Rebecca Chepkwemoi gewinnen

In Bern wurde der Grand-Prix von Bern ausgetragen, bei dem Lobalu (LC Brühl) erstmals unter der 47-Minuten-Marke blieb und Titelverteidigerin Rebecca Chepkwemoi gewann. Dritter wurde Dominik Rolli vom STB.

In 46:58 Minuten blieb 10'000-m-Europameister Lobalu (LC Brühl) erstmals unter der 47-Minuten-Marke und nahm dem dreifachen Halbmarathon-Weltmeister und Streckenrekordhalter Geoffrey Kamworor 1:45 Minuten auf den letzten 7 Kilometern ab.

Dritter wurde der letztjährige Zweite Dominik Rolli (48:59) vom STB. Den Schweizer Doppelsieg perfekt machte Oria Liacia (CABV Martigny/55:50), die nach Platz 2 im Vorjahr erstmals in der Bundesstadt triumphierte. Auch die Berglauf-WM-Dritte distanzierte Titelverteidigerin Rebecca Chepkwemoi um 1:45 Minuten. Mit Céline Aebi (LV Langenthal/58:07) lief eine zweite Einheimische aufs Podest.

Beim Altstadt-GP über 4,72 km waren Delia Sclabas (LG Gerbersport/15:31) und Janis Gächter (LC Uster/14:28) die Schnellsten. Grand-Prix von Bern. 10 Meilen. Männer: 1. Dominic Lobalu (LC Brühl) 46:58. 2.

Geoffrey Kamworor (KEN) 48:43. Dominic Rolli (STB) 48:59. 4. Jonathan Hofer (LC Zürich) 49:28. – Frauen: 1.

Oria Liaci (CABV Martigny) 55:50. Rebecca Chepkwemoi (KEN) 57:35. 3. Céline Aebi (LV Langenthal) 58:07. 4. Fabienne Vonlanthen (LC Schaffhausen) 58:30. Alina Sönning (TG Hütten) 58:49





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