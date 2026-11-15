Loïc Meillard Podiumplatz Levi Slalom Dritter Lucas Pinheiro Braathen gewinnt

Loïc Meillard erreicht im Levi Slalom Rang 3, Lucas Pinheiro Braathen triumphiert zum zweiten Mal. Übersicht über Schweizer Ergebnisse und historische Schweden-Leistung.

Loïc Meillard hat seinen 39. Podestplatz im Weltcup erreicht und den Levi Slalom auf dem dritten Rang abgeschlossen. Der Walliser wiederholte damit den Erfolg vom Vorjahr, nachdem er im schwierigeren zweiten Durchgang noch auf die Spitze aufschloss und Plätze gutmachte.

Meillard überwindet Startnummer-Problem

Meillard startete im ersten Durchgang mit der Nummer 83 und belegte nach eigenen Angaben einen Zwischenrang 8, da ihm die Piste "zu einfach" erschien. Im zweiten Lauf verbesserte er seine Zeit deutlich und übernahm vorübergehend die Führung, bevor Lucas Pinheiro Braathen und Clément Noël ihn noch abfingen.

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Emotionale Stärke nach Schockdiagnose

Der 30-Jährige zeigte große mentale Resilienz, da seine Schwester Mélanie am Vortag eine Schockdiagnose erhalten hatte. "Ich bin für sie gefahren", sagte Meillard, der die emotionalen Tage als schwierig einschätzte, aber dankbar für die Unterstützung war, die seine Schwester im Sommer geleistet hatte.

Historischer Triumph und Kritik an Differenz

Lucas Pinheiro Braathen gewann den Slalom und wiederholte damit seinen Triumph aus dem Vorjahr, ein Rekord, den zuvor noch kein Fahrer in 14 Levi-Slaloms erreicht hatte. Meillard lobte den Brasilianer, kritisierte jedoch die zeitliche Differenz zum Sieger und erklärte, es gebe noch Dinge zu verbessern.

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Schweizer Ergebnisse und Enttäuschungen

Neben Meillard platzierte sich Tanguy Nef in der Entscheidung um einen Rang besser. Daniel Yule war nach Platz 16 gemischter Meinung, da er gute Passagen fuhr, aber die Führung verpasste. Matthias Iten, Joel Lütolf, Luca Aerni und Ramon Zenhäusern verfehlten als 34., 40., 46. und 49. deutlich die Punkte.

Schwedischer Rekord und österreichisches Debakel

William Hansson schrieb Ski-Geschichte, da er als Erster mit der hohen Startnummer 47 in die Top 5 fuhr, auch wenn er im zweiten Lauf ausschied. Österreich erlebte ein Debakel: Nur Johannes Strolz kam als 22. ins Ziel, während Joshua Sturm mit Platz 3 im ersten Lauf enttäuschend ausschied.