Loïc Meillard auf Podest in Levi: Tribut für verletzte Schwester Mélanie

Loïc Meillard erreicht als Drittplatzierter in Levi sein zweites Podest der Saison. Der Olympiasieger widmet den Erfolg seiner Schwester Mélanie, die sich das Kreuzband riss und die Saison vorzeitig beendet.

Loïc Meillard sichert sich beim Riesenslalom in Levi den dritten Platz auf dem Podest. Der 30-jährige Weltmeister und Olympiasieger aus der Schweiz feiert damit sein zweitbestes Ergebnis im zweiten Saisonrennen. Der Erfolg ist für den Neuenburger besonders emotional, da er seine Schwester Mélanie denkt, die sich bei einem Sturz das Kreuzband riss.

Emotionales Podium in Finnland

Loïc Meillard betreibt die Rennstrecke in Levi nicht nur als Athlet, sondern auch als tröstender Bruder. Am Freitag, dem 13., erleidet seine jüngere Schwester Mélanie während des Slalomtrainings eine schwere Knieverletzung. Sie reißt sich das Kreuzband und verpasst aufgrund dieses Peches die gesamte Wintersaison. "Ja, ich glaube, das bricht einem das Herz", erklärt Loïc Meillard in einem Interview mit dem Schweizer Fernsehen SRF. Für ihn persönlich wiegt die Nachricht schwerer, wenn die enge Familie betroffen ist.

Also read Slalom-Weltcup: Loic Meillard startet als Top-Favorit in Finnland

Der Weltmeister und Olympiasieger gibt an, dass er versucht habe, sich mental auf sein Rennen zu konzentrieren. Direkt am Start habe er beschlossen, für seine Schwester zu fahren. Dies tut ihm sehr weh, da er genau weiß, wie viel Arbeit sie in den vergangenen Monaten investiert hat. Sie sei noch nie so fit gewesen wie in diesem Sommer, bevor das Unglück eintrat. Der dritte Platz in der finnischen Lappmark gilt daher als Tribut an Mélanie.

Saisonstart mit konstanten Resultaten

Loïc Meillard zeigt sich trotz des Schocks zufrieden mit seiner aktuellen Form. Beim Auftakt zum Riesenslalom vor drei Wochen in Sölden erreichte der 30-Jährige bereits den zweiten Platz. Nun folgt in Levi der dritte Rang. Beide Ergebnisse sind bemerkenswert, da die Strecke in Lappland seinen Fähigkeiten nicht direkt entgegenkommt. Es handelt sich um seinen siebten Start in dieser Region, womit es nur sein zweites Top-Fünf-Ergebnis ist. Vor zwei Jahren war er in Levi ebenfalls Dritter geworden.

Advertisement

Der aus dem Wallis stammende Skirennfahrer startet traditionell langsam in die Wintersaison. Noch nie stand er nach einem Start mit Podestplätzen in beiden Disziplinen, Riesenslalom und Slalom, auf dem Treppchen. Als junger Vater, dessen Tochter im Mai zur Welt kam, hat er zudem noch nie neben dem Podest gestanden. Die Kombination aus neuer familiärer Verantwortung und sportlicher Konstanz prägt seine aktuelle Karrierephase. Dennoch bleibt die Verletzung seiner Schwester der bestimmende Faktor im Hinterkopf.

Ausblick auf den Slalom in Gurgl

Die Perspektiven für die kommenden Wochen erscheinen für Loïc Meillard vielversprechend. Die Chancen stehen gut, dass er in einer Woche beim Slalom in Gurgl seinen ersten Saisonsieg feiern könnte. Die Charakteristik der Piste in Tirol dürfte ihm deutlich besser liegen als die in Finnland. Meillard betont, dass das erste Flachstück in Levi nicht sauber war, er im steilen Hangabschnitt aber zeigte, was er leisten kann.

In Gurgl ist der steile Hangabschnitt deutlich länger als in Levi. Diese Struktur passt besser zu seiner Fahrweise und seinen technischen Stärken. Allerdings hat der Schweizer in den bisher drei Austragungen in diesem österreichischen Ort zwei Mal ausgediehen. Trotz dieser statistischen Hürde hofft er auf eine positive Wendung. Das Vatersein hat seine Perspektive als Profisportler verändert, doch die Motivation für den nächsten Erfolg bleibt hoch.