Nach 114 Spielen ohne Torerfolg trifft EV-Zug-Verteidiger Livio Stadler erneut. Mit seinem Tor zum 2:0 festigt er den souveränen 3:0-Sieg des EVZ im Heimspiel gegen Ajoie.

Der Zuger Verteidiger Livio Stadler hat seine lange Torloch-Phase in der National League offiziell beendet. Nachdem er seit Februar 2024 kein einziges Tor mehr erzielt hatte, kurrte er diese Durststrecke im Heimspiel gegen Ajoie. Der EVZ feierte am vergangenen Sonntag einen klaren 3:0-Erfolg, bei dem Stadler eine entscheidende Rolle spielte und damit den Grundstein für den souveränen Sieg legte.

Stadlers Tor beendet 114-Spiele-Durststrecke

Die Partie begann bereits in der fünften Minute mit einem Glücklichmoment für den EVZ. Nik Petrovic sorgte für die 1:0-Führung, indem er einen Abschluss von Livio Stadler entscheidend ablenkte. Das erste Tor war somit direkt auf eine Torschussvorlage des Zuger Defensivmanns zurückzuführen. In der vierundzwanzigsten Minute machte Stadler dann selbst den Vorteil deutlich, als er zum 2:0-Endstand in der ersten Halbzeit traf. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging der EV Zug in die Pause.

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Kubalik sichert Vorentscheidung nach Spielpause

Nach der Pause zeigte der EVZ eine starke Leistung, um den Vorsprung nicht aus der Hand zu geben. Dominik Kubalik erzielte in der zweiundfünfzigsten Minute das dritte Tor für die Zentralschweizer. Der Tscheche nutzte die Situation sofort nach Ablauf einer Strafe gegen die Jurassier, um die Führung auf 3:0 zu erhöhen. Ajoie fand über die gesamten sechzig Minuten hinweg kein Mittel gegen die defensive Stärke des EVZ. Die Gäste machten es sich zudem durch zahlreiche Strafen selbst schwer.

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Genoni mit zweitem Shutout und Honka disqualifiziert

Der Zuger Keeper Leonardo Genoni feierte seinen zweiten Shutout der laufenden Saison. Er blieb über die komplette Spielzeit hindurch ungeschlagen und präsentierte eine starke Leistung im Tor. Julius Honka von Ajoie musste vorzeitig unter die Dusche, nachdem er kurz nach dem 0:3-Tor wegen eines Checks gegen den Kopf bestraft worden war. Der EVZ profitierte in der Schlussphase zudem vom Glück, da die Gäste in Überzahl zweimal an der Torumrandung scheiterten.

Teamkonstellationen und Disziplinarmaßnahmen

Für Ajoie war die Partie zusätzlich dadurch erschwert, dass sie auf Daniel Carr verzichten mussten. Der Kanadier hatte seine Sieben-Spiele-Sperre nach der Prügelei mit Gaëtan Haas abgesessen und konnte in Zug wieder zum Kader gehören. Haas seinerseits muss aufgrund einer Gehirnerschütterung weiter auf seine Rückkehr in das Team warten. Der EVZ nutzte die Situation perfekt, um die zwei verlorenen Punkte aus der vorherigen Runde wettzumachen und weiter auf Kurs zu bleiben.