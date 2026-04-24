Live-Übertragung aus dem Nistkasten: Turmfalken-Familie auf Stein Spielplatz

Eine Livekamera ermöglicht es, die Aufzucht einer Turmfalkenfamilie auf dem Spielplatz Park 91 in Stein mitzuverfolgen. Die Gemeinde Stein hat das Projekt initiiert, um das Bewusstsein für die heimische Tierwelt zu schärfen. Der Artikel beleuchtet auch weitere Naturschutzprojekte in der Region.

Auf dem Spielplatz Park 91 in Stein können Vogelbeobachter derzeit ein faszinierendes Naturschauspiel live mitverfolgen: Ein Turmfalke npaar zieht seine Brut in einem Nistkasten auf, der mit einer Livekamera ausgestattet ist.

Die Gemeinde Stein hat dieses Projekt initiiert, um die Natur erlebbar zu machen und das Interesse an der heimischen Tierwelt zu fördern. Die Kosten für die Kamera und Installation belaufen sich auf rund 2300 Franken, wovon 280 Franken jährliche Betriebskosten sind. Das Turmfalkenweibchen brütet derzeit auf fünf gefleckten, rostroten Eiern, das letzte Ei wurde am 23. April gelegt.

Während der Brutzeit übernimmt das Männchen, erkennbar an seinem grauen Kopfgefieder, die Jagd und Versorgung des Weibchens. Erst nach dem Schlüpfen der Küken, das voraussichtlich zwischen dem 19. und 25. Mai stattfinden wird, beteiligen sich beide Elternteile an der Fütterung des Nachwuchses. Turmfalken sind in der Regel monogam, zumindest während der Brutsaison, und kehren oft über mehrere Jahre zum selben Brutplatz zurück.

Die Liveübertragung bietet einen seltenen Einblick in das Familienleben dieser faszinierenden Vögel. Die Brutdauer bei Turmfalken beträgt in der Regel 27 bis 29 Tage. Die Weibchen legen die Eier im Abstand von ein bis zwei Tagen und beginnen erst mit dem eigentlichen Brüten, wenn alle Eier im Nest sind. Die Küken schlüpfen dann fast zeitgleich.

In den ersten Tagen hudert das Weibchen die Jungvögel fast ständig, um sie zu wärmen und zu beschützen. Falkenjungen sind untereinander kaum aggressiv, und die Eltern sorgen dafür, dass alle Küken ausreichend Nahrung erhalten. Neben der Beobachtung der Turmfalken berichtet der Artikel auch über das Engagement des Vereins Natur- und Vogelschutz Möhlin, der sich seit 100 Jahren für den Naturschutz einsetzt, sowie über Projekte zur Schaffung von Wildtierkorridoren und zum Schutz bedrohter Vogelarten in der Region.

Die Storchen- und Pflegestation in Möhlin ist ein wichtiger Bestandteil dieser Bemühungen





CH_Wochenende / 🏆 44. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Turmfalke Nistkasten Livekamera Stein Naturschutz Vogelbeobachtung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bayern will Final-Durststrecke beenden – Hoeness einer für Real?Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Read more »

Landrat Basel-Landschaft: Live-Ticker zur SitzungHeute Donnerstag tagt der Baselbieter Landrat. Im Ticker halten wir Sie über die wichtigsten Diskussionen und Entscheide auf dem Laufenden.

Read more »

Avaion: Zürich-Show im Komplex 457 nach Missbrauchsvorwürfen abgesagtEine Ex-Partnerin wirft DJ Avaion Missbrauch, Vergewaltigung und Stalking vor. Live Nation und das Komplex 457 sagten die Freitagsshow ersatzlos ab.

Read more »

Aebersold und Co.: Grosse Ziele rund um die Piazza GrandeEin 16-köpfiges Schweizer Team eröffnet die OL-Saison im Tessin. Alle drei Sprint-Wettbewerbe gibt's live bei SRF.

Read more »

Tucker Carlson und Donald Trump: Geschichte einer EntfremdungTucker Carlson entferne sich von US-Präsident Donald Trump wegen des Iran-Kriegs, sagt USA-Experte Thomas Greven. Carlson findet den Krieg abscheulich und entschuldigt sich deshalb in seinem Podcast bei seinen Hörerinnen und Hörern. Auch andere konservative Podcasterinnen wie Megyn Kelly stören sich derzeit an Donald Trump und kritisieren ihn.

Read more »

Aussergewöhnliche Trockenheit in der Schweiz: April könnte einer der trockensten seit Messbeginn werdenDie Schweiz erlebt einen aussergewöhnlich trockenen April mit deutlich unterdurchschnittlichen Niederschlagsmengen. Besonders betroffen sind das westliche Mittelland, der westliche Alpennordhang, das Wallis sowie Teile Graubündens und des Tessins. Die Situation wirft Fragen nach den Folgen des Klimawandels und der Notwendigkeit angepasster Massnahmen auf.

Read more »