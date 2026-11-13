Listeriose-Ausbruch in der Schweiz: 14 Fälle und tödlicher Verlauf

Das BAG meldet 14 Listeriose-Fälle und einen Toten. Mögliche Ursache: Rückruf von Weichkäse der Firmen Strähl und Eberle in der Ostschweiz.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) dokumentiert eine deutliche Zunahme von Listeriose-Infektion en in der Schweiz. Zwischen dem 31. August und dem 31. Oktober wurden innerhalb von zwei Monaten vierzehn bestätigte Erkrankungsfälle registriert. Die Schwere der Verläufe zeigt sich darin, dass die Mehrheit der Patienten hospitalisiert werden musste und leider ein Kranker verstarb.

Öffentliche Warnung und Rückrufmaßnahmen

Die Behörden prüfen intensiv einen kausalen Zusammenhang zwischen diesen Fällen und kontaminierten Lebensmitteln. Konkret geht die Spur zu Weichkäse-Produkten aus zwei Betrieben in der Ostschweiz. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) hatte am 3. November offiziell vor dem Verzehr bestimmter Käsesorten gewarnt. Als direkte Folge dieser Warnung stellten die betroffenen Firmen ihre Produkte ein und initiierten einen Rückruf.

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Genetische Untersuchungen bestätigen Zusammenhänge

Aktuelle genetische Analysen und epidemiologische Abklärungen stützen die Hypothese einer gemeinsamen Quelle. Das BAG teilt mit Freitag mit, dass die konkreten Zahlen nicht zu hundertprozentig zuzuordnen sind, die Evidenz aber in diese Richtung weist. Die Firma Strähl Käse AG bestätigte ebenfalls, dass ihre eigenen Tests auf einen Listerienstamm einen möglichen Bezug zu den Erkrankungen nahelegen. Das Unternehmen bezeichnet diese Erkenntnis als Schock und kooperiert vollumfänglich mit den Aufsichtsbehörden.

Epidemiologischer Kontext und Risikogruppen

Um die aktuelle Häufung einzuordnen, vergleicht das BAG die Zahlen mit dem Vorjahr. Im gesamten vergangenen Jahr wurden landesweit fünfundfünfzig Fälle verzeichnet. Die Listeriose wird durch Bakterien der Gattung Listeria ausgelöst, die natürlich in der Umwelt vorkommen. Bei Personen mit einem intakten Immunsystem verläuft die Infektion oft mild oder bleibt symptomfrei.

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Klinische Symptome und Krankheitsverlauf

Bei Schwächung des Abwehrsystems kann die Erkrankung jedoch schwerwiegende Folgen haben. Die typischen Symptome ähneln denen einer Grippe und umfassen hohes Fieber, Erbrechen und starke Durchfälle. Aufgrund der Hospitalisierungszahlen in der aktuellen Statistik muss davon ausgegangen werden, dass vor allem vulnerable Gruppen betroffen sind. Der Gesundheitsdienst der Nachrichtenagentur Keystone-SDA unterstreicht die Dringlichkeit der Lage.

Fortlaufende Aufklärung und Prävention

Die Untersuchung der genauen Infektionsketten dauert an. Weitere Labortests sind notwendig, um die Verbindung zwischen den Lebensmitteln und den Patienten endgültig zu beweisen. Verbraucher werden angewiesen, die zurückgerufenen Produkte nicht mehr zu verzehren. Die zuständigen Fachstellen arbeiten daran, die Ursachen in der Produktion zu klären und weitere Ausfälle zu verhindern.