Grüne-Politikerin Lisa Mazzone verurteilt die Nominierung von Thomas Aeschi und Michael Graber durch die SVP als verfassungswidrig und sexistisch. Sie fordert Delphine Klopfenstein Broggini.

Die Grünpolitikerin Lisa Mazzone übt in ihrer aktuellen Kolumne scharfe Kritik an der Strategie der Schweizerischen Volkspartei ( SVP) für die anstehenden Bundesratswahlen. Im Fokus ihrer Analyse steht das von der Partei vorgestellte Kandidatenticket, das sie als verfassungsrechtliche und ethische Fehlentscheidung darstellt. Mazzone argumentiert, dass die aktuelle Nominierungspolitik der SVP grundlegende demokratische Prinzipien missachtet und damit die Balance der Schweizer Politik gefährdet.

Kritik an der Nominierung von Hardlinern

Lisa Mazzone betont, dass die Vertretung von Frauen und der Romandie in der Bundesregierung wichtiger ist als der Erwerb eines zusätzlichen Sitzes für die SVP. Sie bezeichnet das vorgeschlagene Ticket als Verachtung gegenüber Frauen, die keine Nominierung erhalten haben. Die Kandidaten Thomas Aeschi und Michael Graber werden von Mazzone als Hardliner beschrieben, deren Persönlichkeiten für das Amt des Bundesrats gleichermaßen ungeeignet erscheinen.

Also read Wirtschaftsminister Thomas Aeschi im Fokus nach umstrittenem Social-Media-Post

Aus ihrer Sicht verletzt dieses Vorgehen die Konkordanz, ein Grundprinzip der Schweizer Politik. Die SVP habe zwei Kandidaten vorgeschlagen, deren Eigenschaften nicht den hohen Anforderungen des höchsten Regierungsamtes entsprechen. Mazone weist darauf hin, dass beide Männer für ihre kurze Zündschnur bekannt sind und eine aggressive Haltung gegenüber politischen Gegnern einnehmen.

Gewaltandrohungen und Verfassungsverstöße

Einer der schwerwiegendsten Vorwürfe betrifft das Verhalten von Thomas Aeschi. Mazzone bezieht sich auf Berichte, wonach Aeschi Parlamentarier seiner eigenen Fraktion bedroht hat, falls diese nicht so stimmen, wie es ihm gefällt. Dieses Verhalten verstößt direkt gegen das in der Bundesverfassung verankerte Instruktionsverbot, das Abgeordneten die Freiheit zur nach bestem Gewissen abgegebener Stimmabgabe garantiert.

Advertisement

Zudem wird Aeschi vorgeworfen, eine gefährliche Nähe zu Russland zu pflegen. Ein konkretes Beispiel für sein konflikthafteres Auftreten ist ein Vorfall, bei dem Aeschi trotz Absperrung die breite Treppe eines Gebäudes nutzen wollte. Es kam daraufhin zu einem Handgemenge mit den zuständigen Bundespolizisten. Solche Vorfälle untermauern Mazones Argumentation, dass Aeschi nicht die notwendige diplomatische Reife für einen Bundesratssitz mitbringt.

Michael Graber und Klimaleugnung

Auch der zweite Kandidat der SVP, Michael Graber, fällt in der Analyse von Lisa Mazzone negativ auf. Es ist dokumentiert, dass Graber sein aufbrausendes Temperament nicht im Griff hat. Darüber hinaus macht er Witze über sexuelle Gewalt unter Einsatz von K.-o.-Tropfen. Mazone kritisiert dies als massive Missachtung aller Frauen, die Opfer sexuellen Missbrauchs geworden sind.

Noch gravierender wiegt laut Mazone die Tatsache, dass Graber die Existenz der Klimakrise leugnet. Dies ignoriere die schweren Auswirkungen, unter denen im laufenden Sommer zahlreiche Landwirtinnen und Landwirte sowie ältere Menschen gelitten hätten. Diese Haltung werde als unverantwortlich und gefahrbringend für die politische Debatte um Klimaschutzmaßnahmen gewertet.

Bessere Alternative durch Delphine Klopfenstein Broggini

Anstelle des SVP-Tickets fordert Lisa Mazzone die Nominierung von Delphine Klopfenstein Broggini. Sie argumentiert, dass eine angemessene Vertretung der Sprachregionen durch die Verfassung vorgeschrieben sei. Seit dem Ausscheiden von Guy Parmelin sei 1966 erstmals nur noch eine Vertreterin aus der Romandie in der Bundesregierung vertreten. Diese historische Unterrepräsentation müsse korrigiert werden.

Advertisement

Delphine Klopfenstein Broggini wird von Mazone als integre Frau dargestellt, die sich für ihre Ideen einsetzt, aber die Meinungen anderer respektiert. Genau diese Eigenschaft definiere Mazone als echtes Verständnis von Konkordanz. Ihre Kandidatur habe bereits eine Woche nach der Ankündigung zu einer intensiven öffentlichen Debatte geführt.

Verantwortung der politischen Parteien

Lisa Mazone warnt davor, dass politische Parteien ihr Diktat durchsetzen und von ihrer eigenen Macht berauscht seien. Glücklicherweise erhoben sich von allen Seiten Stimmen, die diese Entscheidung der SVP kritisieren. Kritik allein reiche jedoch nicht aus, um das sogenannte "Krawall-Ticket" der SVP zu verhindern.

Die politischen Parteien tragen nun die Verantwortung, diesen Kurs zu korrigieren. Mazone appelliert an die Wähler und Parteien, eine Person zu wählen, der sie nach bestem Wissen und Gewissen die Schlüssel zum Bundesratszimmer anvertrauen können. Es geht dabei nicht nur um Parteipolitik, sondern um die Pflicht, die Zukunft der Schweiz verantwortungsvoll zu gestalten.